Правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода в рамках инициативы "Большая приватизация". Это один из крупнейших химических комплексов Украины.

Соответствующее решение было принято 26 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что известно о деятельности Одесского припортового завода?

Свириденко сообщила, что государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 миллиарда гривен.

До полномасштабного вторжения России в 2022 году Одесский припортовый завод производил аммиак и карбамид, а также экспортировал удобрения.

Но после основное производство было остановлено.

Все это время завод работал частично. Он, в частности, обеспечивал кислородом и азотом критические потребности и выполнял функции портового хаба.

Предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций. Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям,

– сказала Юлия Свириденко.

