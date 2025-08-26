Правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода: что известно
- Правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода с начальной ценой 4,5 миллиарда гривен на открытом электронном аукционе.
- Одесский припортовый завод до полномасштабного вторжения России производил аммиак и карбамид.
Правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода в рамках инициативы "Большая приватизация". Это один из крупнейших химических комплексов Украины.
Соответствующее решение было принято 26 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Смотрите также Остановка нефтепровода "Дружба": подорожает ли нефть и бензин и какие есть альтернативные маршруты
Что известно о деятельности Одесского припортового завода?
Свириденко сообщила, что государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 миллиарда гривен.
До полномасштабного вторжения России в 2022 году Одесский припортовый завод производил аммиак и карбамид, а также экспортировал удобрения.
Но после основное производство было остановлено.
Все это время завод работал частично. Он, в частности, обеспечивал кислородом и азотом критические потребности и выполнял функции портового хаба.
Предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций. Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям,
– сказала Юлия Свириденко.
Инициатива "Большая приватизация": последние новости
- Благодаря инициативе "Большая приватизация" и приватизации национализированных активов удалось значительно пополнить госбюджет и перекрыть его дефицит. Отмечается, что это принесло Украине больше средств, чем некоторые страны-партнеры.
- С февраля 2022 года в госбюджет поступило 15,8 миллиарда гривен от приватизации. И это – кроме средств от продажи "Винницапобутхим" и других национализированных российских активов.
- Самыми дорогими объектами, которые попали под приватизацию, является отель "Украина" (3 миллиарда гривен) и ОГХК (3,9 миллиарда гривен).