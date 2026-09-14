Война обходится Украине все дороже: сколько стоит один день борьбы с Россией

Война обходится Украине все дороже и дороже. Один день войны обходится украинскому бюджету уже в 190 миллионов гривен. Эта сумма указана без учета оружия, предоставляемого партнерами.

Сколько стоит один день войны в Украине

В 2024 году эта сумма составила 140 миллионов долларов, что сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Роксолана Пидласа Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Почему война становится дороже? Большая армия; больше семей военных, которым государство гарантирует поддержку; и потребность в большем количестве оружия – прежде всего средств поражения средней и большой дальности, которые наносят удары по российским НПЗ, финансирующим эту войну.

В частности, за 8 месяцев национальная безопасность и оборона обошлись почти в 42 миллиарда долларов (без учета военной помощи "в натуральной форме"), а собственных ресурсов (то есть доходов и ОВГЗ) Украина привлекла лишь 39 миллиардов долларов. Так, Киев больше не покрывает даже ту долю расходов, которую он покрывал ранее.

Также Силы обороны заявляют о дополнительной финансовой потребности в 27 миллиардов долларов до конца года, потому что доходов меньше, чем планировалось изначально.

Россия целенаправленно наносит удары именно по отраслям, генерирующим доходы бюджета: только по внутреннему и импортному НДС за восемь месяцев недополучено 1,35 миллиарда долларов, и четверть этой суммы потеряна именно в августе,

– подчеркнула Пидласа.

Кроме того, за первые 6 месяцев 2026 года Москва потратила на войну против Украины рекордные 123 миллиарда долларов. Кремль производит больше ракет и дронов, чем когда-либо за время полномасштабного вторжения, и целенаправленно наносит удары по отраслям, генерирующим доходы украинского бюджета.

Роксолана Пидласа подчеркнула, что 190 миллионов – это далеко не предел. Расходы будут постоянно расти, и это еще одна "чисто прагматическая причина", почему США и Европа должны действовать быстрее, чтобы заставить Россию остановить эту войну.

Напомним, что Сергей Марченко уже ранее сообщал, что ситуация с бюджетом является самой плохой с 2022 года. В частности, могут возникнуть проблемы с зарплатами и социальными выплатами.

В Польше также заявили о потерях из-за российского вторжения в Украину. С 2022 по 2025 годы Варшава потеряла более 490 миллиардов злотых, или примерно 3,5% номинального ВВП.