Скільки коштує один день війни в Україні

У 2024 році це було 140 мільйонів доларів, про що повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Роксолана Підласа Очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Чому війна дорожчає? Більша армія; більше родин військових, яким держава гарантує підтримку; і потреба у більшій кількості зброї – насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які б'ють по російських НПЗ, що фінансують цю війну.

Зокрема, за 8 місяців національна безпека й оборона коштували майже 42 мільярди доларів (без урахування військової допомоги "в натуральній формі"), а власного ресурсу (тобто доходів та ОВДП) Україна залучила лише 39 мільярдів доларів. Так, Київ більше не покриває навіть власну частку витрат, яку він покривав раніше.

Також Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу у 27 мільярдів доларів до кінця року, через що доходів менше, ніж планували з самого початку.

Росія цілеспрямовано б'є саме по галузях, які генерують доходи бюджету: лише внутрішнього та імпортного ПДВ за вісім місяців недовиконано на 1,35 мільярда доларів, і чверть цієї суми втрачено саме в серпні,

– наголосила Підласа.

Крім того, за перші 6 місяців 2026 року Москва витратила на війну проти України рекордні 123 мільярди доларів. Кремль виробляє більше ракет і дронів, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення, і цілеспрямовано б'є по галузях, які генерують доходи українського бюджету.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Роксолана Підласа підкреслила, що 190 мільйонів – це далеко не межа. Видатки постійно зростатимуть, і це ще одна "суто прагматична причина", чому США та Європа мають діяти швидше, щоб змусити її зупинити цю війну.

Нагадаємо, що Сергій Марченко вже раніше повідомляв, що ситуація з бюджетом є найгіршою з 2022 року. Зокрема, можуть бути проблеми з зарплатами та соціальними виплатами.

У Польщі також заявили про втрати через російське вторгнення в Україну. З 2022 по 2025 роки Варшава втратила понад 490 мільярдів злотих, або приблизно 3,5% номінального ВВП.