Доллар и евро опускаются все ниже и ниже

За последние сутки иностранные валюты потеряли снова стоимость. Официальный доллар опустился на 10 копеек, а евро более чем на 20 копеек.

Официальный курс 24 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,23 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 10 копеек против 23 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,76 гривны, что на 23 копейки меньше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 25 июля:

доллар – 41,21 гривны,

евро – 44,70 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 23 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41,20 гривны , а продажа – 41,78 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,40 гривны , а продажа – 41,90 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,61 гривны, а продажа – 41,75 гривны.

На каком уровне будет среднегодовой курс доллара

Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, среднегодовой курс доллара в этом году не превысит 40,5 гривен.

Как пояснил президент Ассоциации Андрей Дубас, курс будет колебаться в диапазоне от 40 гривен до 40,5 гривен, но не более.

Сегодня мы имеем показатель чуть выше 40 гривен за доллар, но если взять курс в течение всего года, как среднее арифметическое, он будет на отметке 40 - 40,5, потому что в начале года мы видели показатель 39,

– добавляет Дубас.

В то же время в июле официальный курс достиг самого высокого показателя за всю историю независимой Украины – по состоянию на 22 июля валюта достигла 41,49 гривны за валюту.

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