Пакеты долларов по операции "Мидас": разрешено ли банкам выдавать такие объемы средств

В рамках операции "Мидас" НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в сфере энергетики. На фотографиях с обысков "засветились" целые пакеты долларов.

Однако украинским банкам запрещено выдавать такие объемы валюты. В ответ на запрос "Экономической правды" Нацбанк ответил, замечал ли "аномалии" по этому, передает 24 Канал.

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Какие правила выдачи иностранной валюты?

С 24 февраля 2022 года украинские банки не имеют права выдавать клиентам наличную иностранную валюту в упаковке банкнот номиналом 100 долларов США с маркировкой эмитента.

Постановлением Правления НБУ от 24.02.2022 №18 на период действия военного положения в Украине установлено ограничение на выдачу со счета наличных в день – не более 100 тысяч гривен в эквиваленте,

– говорится в ответе регулятора.

Соответствующее ограничение на объем снятия наличных распространяется на физические и юридические лица. Обходить его запрещено, поэтому Нацбанк следит за этим, в частности во время проверок.

При выявлении нарушений к банкам принимают "адекватные меры воздействия" – размер штрафных санкций может доходить до 1% уставного капитала, а должностных лиц могут дисквалифицировать.

Интересно! Подробнее о том, кто является участниками масштабной схемы коррупции в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству – читайте в материале 24 Канала.

Какой банк мог помогать "отмывать средства"?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что к отмыванию средств в закупках Энергоатома мог быть причастен государственный "Сенс банк". Именно на него якобы мог влиять фигурант расследования Тимур Миндич.

По данным регулятора, "Сенс банк" действительно был среди учреждений, которые осуществляли ввоз наличной валюты из-за рубежа. Но такие операции проводили еще 7 банков: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Пивденный", "Кредобанк" и "РВС Банк".

В то же время Нацбанк не замечал никаких аномалий по объемам снятия наличной валюты или ее обращения. "При регулярном осуществлении анализа отчетных данных банков отсутствуют факты аномальных всплесков, связанных со снятием наличных средств в иностранной валюте со счетов клиентов банков, что требовало бы осуществления углубленного анализа и мер дополнительного реагирования со стороны НБУ", – сообщили там.