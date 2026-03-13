Огромный подарок, – экономист объяснил, как Трамп позволил Путину зарабатывать на войну

Через Ормузский пролив проходит 20% мирового трафика нефти. Сегодня не будет в мире такого объема нефти, чтобы перекрыть Персидский залив. Да, Европа и США открыли стратегические запасы, но открытым остается вопрос на сколько их хватит.

Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что только ежесуточно один Китай потребляет 14 миллионов баррелей нефти. В море российской нефти сосредоточено в объеме, которого хватит китайцам на 10 дней существования. За этот период Россия сможет продать ее на более 12,5 миллиардов долларов.

Кто выигрывает от войны в Иране?

Сейчас цена нефти составляет 100 долларов за баррель. В случае продолжения войны в Иране последствия для мировой экономики будут катастрофическими. Западные СМИ пишут, что после 2 – 2,5 месяца войны в Персидском заливе при блокировании Ормузского пролива цена на нефть может быть более 200 долларов за баррель. Для мировой экономики это будет коллапс.

"Сегодня Россия продает свою нефть по цене 85 долларов за баррель. Единственным источником погашения дефицита российского бюджета был Фонд национального благосостояния. Согласно российскому законодательству, если цена на мировом рынке превышает 59 долларов за баррель, часть средств от продажи нефти по большей цене направляется в этот Фонд", – объяснил Пендзин.

То есть, с момента начала войны в Персидском заливе Россия начала пополнять свой Фонд национального благосостояния – снова формировать тот резерв, который будет давать ей возможности погашать дефицит своей казны. Очевидно, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, что эти деньги Кремль будет направлять на войну против Украины. Поэтому, война на Ближнем Востоке является сейчас выгодной для Путина.

Трамп сделал Путину огромный подарок и продолжает делать. То, что сейчас происходит в США, трудно объяснить. Если проанализировать американскую прессу, то можно сказать, что в спину Трампа не плюет только ленивый,

– подчеркнул Пендзин.

Он обратил внимание на то, что впервые за длительный период, несмотря на обещания американского президента, в США начала расти стоимость галлона бензина на автозаправках. Фиксируется повышение на 9%. Пендзин напомнил, что обычно избиратели в Соединенных Штатах голосуют за определенного кандидата, исходя из стоимости галлона бензина в стране. Если цена на него растет, это для электората сигнал, что действующая власть работает плохо.

Он подытожил, что сейчас республиканцы хорошо осознают последствия от действий и политики Трампа. Сегодня внутри Республиканской партии, по его словам, есть прямые призывы к нему прекратить войну в Иране.

Как обострение в Иране помогает России?