Возможно или нет: как вернуть деньги отправленные не туда

Иногда случаются ситуации, когда человек случайно ошибся картой и отправил деньги не туда. В таких случаях надо действовать оперативно.

Как вернуть деньги на карту

В номере карты обычно 16 цифр, если ошибиться хотя бы в одной из них, деньги поступят совсем другому человеку.

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Если, например, неправильный платеж вы совершили с карты "Приватбанка" на карту этого же оператора, ситуацию можно попробовать исправить. Надо быстро позвонить на горячую линию и сообщить о проблеме, тогда есть шанс, что вам станет известно, кому вы прислали деньги.

Однако, если сделать платеж с карты одного банка на счет другого, вероятность получить деньги обратно совсем мала. Поскольку банки не смогут проверить этот перевод на факт мошенничества – вы можете обратиться с письмом в банк получателя и сообщить о проблеме.

Единственный выход, узнать кто получатель денег, написать ему и попросить вернуть деньги. Однако банк-получатель может отказать вам в получении персональной информации владельца карты.

Как вариант, вы можете снова осуществить небольшой платеж на карту ошибочного получателя и в назначении описать ситуацию.

Украинцы отказываются от пластиковых карт

Исследование Mastercard показало, что каждый второй украинец в течение прошлого года совершил бесконтактную оплату с помощью смартфона или других гаджетов с NFC.

Треть из "подопытных" готова полностью отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых в ближайшие два года.

Около 59% украинцев выбирают безналичный расчет в физических торговых точках.