В России может возникнуть дефицит электроэнергии в экономике

Дефицит электроэнергии в экономике России может появиться в ближайший период. Основны проблемы должны проявиться в течение следующих 5 – 10 лет.

Почему возникнет дефицит электроэнергии

Как сообщают российские СМИ, заявление о возникновении дефицита электроэнергии сделал чиновник Максим Орешкин.

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Орешкин считает, что дефицит электроэнергии будет связан с развитием майнинга на территории России. Чиновник отметил влияние указанных тенденций на определенные элементы энергосистемы. В частности, по его словам эти части могут стать энергодефицитными.

Максим Орешкин Заместитель главы администрации президента России Можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособной для майнинга?

Напомним! Ранее Госдума России утвердила легализацию деятельности по добыче криптовалюты на российской территории

Как регионы реагируют на решение Госдумы

Республика Дагестан ужесточает меры против криптовалютных майнеров. Это связано именно с тем, что такая деятельность вызывает перебои с электроэнергией.

Заметьте! Некоторые регионы России вообще требуют запрета майнинга криптовалюты со стороны государства.