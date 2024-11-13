У Росії може виникнути дефіцит електроенергії в економіці
Дефіцит електроенергії в економіці Росії може з'явитися у найближчий період. Основні проблеми мають проявитися протягом наступних 5 – 10 років.
Чому виникне дефіцит електроенергії
Як повідомляють російські ЗМІ, заяву про виникнення дефіциту електроенергії зробив чиновник Максим Орєшкін.
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Орєшкін вважає, що дефіцит електроенергії буде пов'язаний з розвитком майнінгу на території Росії. Чиновник наголосив на впливі вказаних тенденцій на певні елементи енергосистеми. Зокрема, за його словами ці частини можуть стати енергодефіцитними.
Чи можемо ми в нових умовах створювати потужності з тією ціною, яка була б конкурентоспроможною для майнінгу?
Нагадаємо! Раніше Держдума Росії ухвалила легалізацію діяльності з видобутку криптовалюти на російській території
Як регіони реагують на рішення Держдуми
Республіка Дагестан посилює заходи проти криптовалютних майнерів. Це пов'язано саме з тим, що така діяльність спричиняє перебої з електроенергією.
Зауважте! Деякі регіони Росії взагалі вимагають заборони майнінгу криптовалюти з боку держави.