У Росії може виникнути дефіцит електроенергії в економіці

Дефіцит електроенергії в економіці Росії може з'явитися у найближчий період. Основні проблеми мають проявитися протягом наступних 5 – 10 років.

Чому виникне дефіцит електроенергії

Як повідомляють російські ЗМІ, заяву про виникнення дефіциту електроенергії зробив чиновник Максим Орєшкін.

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Орєшкін вважає, що дефіцит електроенергії буде пов'язаний з розвитком майнінгу на території Росії. Чиновник наголосив на впливі вказаних тенденцій на певні елементи енергосистеми. Зокрема, за його словами ці частини можуть стати енергодефіцитними.

Максим Орєшкін Заступник голови адміністрації президента Росії Чи можемо ми в нових умовах створювати потужності з тією ціною, яка була б конкурентоспроможною для майнінгу?

Нагадаємо! Раніше Держдума Росії ухвалила легалізацію діяльності з видобутку криптовалюти на російській території

Як регіони реагують на рішення Держдуми

Республіка Дагестан посилює заходи проти криптовалютних майнерів. Це пов'язано саме з тим, що така діяльність спричиняє перебої з електроенергією.

Зауважте! Деякі регіони Росії взагалі вимагають заборони майнінгу криптовалюти з боку держави.