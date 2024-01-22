После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Европа начала отказываться от использования российского газа. Сейчас страны ищут альтернативные энергоисточники.

Что происходит на рынке газа

Несмотря на сложность отказа от российского сырья, Европа ищет другие способы получения топлива. Речь идет как о закупке газа в других странах мира, так и о внедрении альтернативных путей энергообразования.

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В 2023 году цены на газ упали на 60%. В этом году это значение стало меньше еще на 12%.

Европа продолжает развитие возобновляемых источников энергии: увеличивается количество солнечных батарей и ветряных труб. В частности, во Франции возобновляется ядерное производство.

Следует понимать, что российско-украинский договор о газопроводном транзите заканчивается в этом году. Ввиду нынешнего положения вещей он, вероятно, не будет продлен. А значит, у Европы будет еще меньше российского газа.

Где в мире наибольшее количество газа

На количество использованного газа оказывает прямое влияние климат. Чем холоднее будет погода, тем больше спрос на сырье.

У Азии значительные запасы газа. Именно поэтому цена сырья в этой местности снижается. Вероятно, Европа будет расширять сотрудничество с этим рынком.

На общую ситуацию в мире влияют военные конфликты, которые продолжаются и влияют как на экономику, так и на логистику. Транспортировка сырья некоторыми путями сейчас попросту невозможна.

Цена фьючерсов на газ в США на минувшей неделе упала на 20%.