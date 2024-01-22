Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа почала відмовлятися від використання російського газу. Зараз країни шукають альтернативні енергоджерела.

Що відбувається на ринку газу

Попри складність відмови від російської сировини, Європа шукає інші шляхи здобування палива. Йдеться як про закупку газу у інших країнах світу, так і впровадження альтернативних шляхів енергоутворення.

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У 2023 році ціни на газ впали на 60%. Цьогоріч це значення стало меншим ще на 12%.

Європа продовжує розвиток відновлювальних джерел енергії: збільшується кількість сонячних батарей та вітряних труб. Зокрема у Франції відновляється ядерне виробництво.

Потрібно розуміти, що російсько-український договір про газопровідний транзит закінчується цьогоріч. Зважаючи на теперішній стан речей, він, вірогідно, не буде продовжений. А отже, Європа матиме ще менше російського газу.

Де у світі найбільша кількість газу

На кількість використаного газу прямо впливає клімат. Чим холоднішою буде погода, тим більшим ставатиме попит на сировину.

В Азії значні запаси газу. Саме тому ціна сировини у цій місцевості знижується. Вірогідно, Європа розширюватиме співпрацю з цим ринком.

На загальну ситуацію у світі впливають військові конфлікти, які тривають і впливають як на економіку, так і логістику. Транспортування сировини деякими шляхами зараз унеможливлено.

Ціна ф'ючерсів на газ у США на минулому тижні впала на 20%.