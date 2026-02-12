Украинцам отказали в выплате пенсии: что нужно делать
- Отказ в выплате пенсии могут вызвать проблемы с документами, такие как ошибки в трудовой книжке или неточные записи о рабочих периодах.
- Обжаловать отказ можно через суд, но важно уложиться в шестимесячный срок после получения отказа, иначе нужно будет просить суд о восстановлении сроков.
Сейчас часто встречаются случаи, когда людям просто отказывают в получении пенсионных выплат. Для этого есть немало разнообразных причин.
Почему могут отказать в предоставлении пенсий?
В частности это случается из-за проблем с документами, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.
Среди причин, почему могут отказать в назначении пенсии:
- ошибки в записях о работе в трудовой книжке, то есть исправления в дате принятия на работу или даты увольнения с работы; отсутствие нужных печатей на записях и тому подобное;
- общие ошибки, к которым относят описки в дате рождения, отсутствуют печать на первой странице и тому подобное;
- записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях и т.д;
- фамилия, имя, и отчество ну трудовой книжке не совпадают с данными паспорта.
Также следует учитывать возможные проблемы со страховым стажем. Например, если Пенсионный фонд не досчитал все нужные годы через военную службу, обучение до 2004 года и тому подобное.
Если уже есть соответствующий отказ, то его нужно обжаловать в судебном порядке. В то же время административный порядок обжалования такого решения ПФУ часто может быть не эффективным.
Издание "На пенсии" напоминает о сроках обжалования. Дело в том, что человек имеет шесть месяцев с момента получения отказа. Если пропустить этот срок, то нужно будет просить суд восстановить сроки.
Важно! Но существует риск, чтобы суд вернет исковое заявление – из-за необоснованного пропуска сроков.
Что еще следует знать пенсионерам в Украине?
- Украинцы должны оцифровать свою трудовую книжку до 10 июня 2026 года. В частности на реализацию этого нововведения предоставлялось 5 лет. Оцифровать документ можно с помощью вебпортала Пенсионного фонда.
- В то же время следует учитывать, что в стаж не входят периоды, когда человек работал неофициально. Фактически считаются только те промежутки времени, когда человек платил единый социальный взнос (или же это делал его работодатель).