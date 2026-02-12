Украинцам отказали в выплате пенсии: что нужно делать

Сейчас часто встречаются случаи, когда людям просто отказывают в получении пенсионных выплат. Для этого есть немало разнообразных причин.

Почему могут отказать в предоставлении пенсий?

В частности это случается из-за проблем с документами, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.

Среди причин, почему могут отказать в назначении пенсии:

ошибки в записях о работе в трудовой книжке, то есть исправления в дате принятия на работу или даты увольнения с работы; отсутствие нужных печатей на записях и тому подобное;

общие ошибки, к которым относят описки в дате рождения, отсутствуют печать на первой странице и тому подобное;

записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях и т.д;

фамилия, имя, и отчество ну трудовой книжке не совпадают с данными паспорта.

Также следует учитывать возможные проблемы со страховым стажем. Например, если Пенсионный фонд не досчитал все нужные годы через военную службу, обучение до 2004 года и тому подобное.

Если уже есть соответствующий отказ, то его нужно обжаловать в судебном порядке. В то же время административный порядок обжалования такого решения ПФУ часто может быть не эффективным.

Издание "На пенсии" напоминает о сроках обжалования. Дело в том, что человек имеет шесть месяцев с момента получения отказа. Если пропустить этот срок, то нужно будет просить суд восстановить сроки.

Важно! Но существует риск, чтобы суд вернет исковое заявление – из-за необоснованного пропуска сроков.

Что еще следует знать пенсионерам в Украине?