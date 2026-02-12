Укр Рус
Економіка Соцвиплати Українцям відмовили у виплаті пенсії: що потрібно робити
12 лютого, 07:45
2

Українцям відмовили у виплаті пенсії: що потрібно робити

Валерія Моргун
Основні тези
  • Відмову у виплаті пенсії можуть спричинити проблеми з документами, такі як помилки у трудовій книжці або неточні записи про робочі періоди.
  • Оскаржувати відмову можна через суд, але важливо вкластися у шестимісячний термін після отримання відмови, інакше потрібно буде просити суд про поновлення строків.

Наразі часто трапляються випадки, коли людям просто відмовляють в отриманні пенсійних виплат. Для цього є чимало різноматнітних причин.

Чому можуть відмовити у наданні пенсій?

Зокрема це трапляється через проблеми з документами, про що пише Пенсійний фонд України.

Читайте також Тисячам пенсіонерів відновлюють виплати: як не залишитися без грошей 

Серед причин, чому можуть відмовити у призначенні пенсії:

  • помилки у записах про роботу в трудовій книжці, тобто виправлення у даті прийняття на роботу чи дати звільнення з роботи; відсутність потрібних печаток на записах і тому подібне;
  • загальні помилки, до яких відносять описки в даті народження, відсутні печатка на першій сторінці тощо;
  • записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях тощо;
  • прізвище, ім'я, та по батькові ну трудовій книжці е збігаються з даними паспорта.

Також слід враховувати можливі проблеми зі страховим стажем. Наприклад, якщо Пенсійний фонд не дорахував всі потрібні роки через військову службу, навчання до 2004 року тощо.

Якщо вже є відповідна відмова, то її потрібно оскаржувати в судому порядку. Водночас адміністративний порядок оскарження такого рішення ПФУ часто може бути не ефективним.

Видання "На пенсії" нагадує про строки оскарження. Річ у тім, що людина має шість місяців з моменту отримання відмови. Якщо пропустити цей термін, то потрібно буде просити суд поновити строки.

Важливо! Але існує ризик, щоб суд поверне позовну заяву – через необґрунтованиий пропуск строків.

Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?

  • Українці мають оцифрувати свою трудову книжку до 10 червня 2026 року. Зокрема на реалізацію цього нововведення надавалося 5 років. Оцифрувати документ можна за допомогою вебпорталу Пенсійного фонду.
  • Водночас слід враховувати, що до стажу не входять періоди, коли людина працювала не офіційно. Фактично рахуються тільки ті проміжки часу, коли людина сплачувала єдиний соціальний внесок (або ж це робив її роботодавець).