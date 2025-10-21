В "Укрэнерго" назвали область, где ситуация с электроснабжением хуже всего
- Самая сложная ситуация с электроснабжением в Черниговской области из-за атаки "Шахедов" на энергетическую инфраструктуру.
- Запланировано введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей в вечерний период для баланса энергосистемы Украины.
Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атак врага часть украинцев до сих пор остается без света.
Где ситуация с энергетикой самая тяжелая?
Сложнее всего ситуация с электроснабжением в Черниговской области из-за атаки "Шахедов" на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
Зайченко уточнил, что сейчас отключения света по приказу НЭК "Укрэнерго" не действуют ни в одной области.
В Черниговской области не аварийные отключения, а потеря питания потребителей из-за уничтожения энергетической инфраструктуры.
Ремонтные бригады работают над восстановлением, и надеюсь, что сегодня все потребители Черниговщины будут со светом,
– отметил Зайченко.
Вместе с тем Зайченко сообщил, что для баланса мощности энергосистемы Украины планируется введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, но только в вечерний период.
Что известно о ситуации на Черниговщине?
Вечером 20 октября российская армия снова атаковала Черниговскую область. Около 10 часов в местном облэнерго сообщили, что без света осталась северная часть области из-за ударов по энергосистеме.
Вечером 20 октября в результате вражеских обстрелов была повреждена энергосистема в Черниговской области,
– добавили в Минэнерго.
Вместе с тем в водоканале попросили жителей Чернигова немедленно запастись водой. Потребителей предупредили, что возможное прекращение водоснабжения временно.
А "Укрзализныця" объявила о задержках пригородных поездов на Черниговщине из-за отсутствия напряжения в сети.
Как Россия атакует энергетику Украины?
В Министерстве энергетики сообщили, что в этом году Россия существенно изменила подход к атакам на украинскую энергосистему. Теперь враг направляет на одну цель сразу много беспилотников и ракеты различных типов, пытаясь перегрузить систему ПВО и нанести максимальный ущерб.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил, что в 2022–2024 годах российские войска пытались поразить энергосистему Украины комплексно, атакуя ее как единую сеть, чтобы разъединить регионы и вызвать масштабные отключения.
Однако теперь стратегия врага изменилась: удары происходят более прицельно, по региональному принципу, когда под прицел попадают конкретные объекты в отдельных областях. Такую же тактику Россия применяет и в отношении газовой инфраструктуры.