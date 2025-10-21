Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атак врага часть украинцев до сих пор остается без света.

Где ситуация с энергетикой самая тяжелая?

Сложнее всего ситуация с электроснабжением в Черниговской области из-за атаки "Шахедов" на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

Зайченко уточнил, что сейчас отключения света по приказу НЭК "Укрэнерго" не действуют ни в одной области.

В Черниговской области не аварийные отключения, а потеря питания потребителей из-за уничтожения энергетической инфраструктуры.

Ремонтные бригады работают над восстановлением, и надеюсь, что сегодня все потребители Черниговщины будут со светом,

– отметил Зайченко.

Вместе с тем Зайченко сообщил, что для баланса мощности энергосистемы Украины планируется введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, но только в вечерний период.

Что известно о ситуации на Черниговщине?

Вечером 20 октября российская армия снова атаковала Черниговскую область. Около 10 часов в местном облэнерго сообщили, что без света осталась северная часть области из-за ударов по энергосистеме.

Вечером 20 октября в результате вражеских обстрелов была повреждена энергосистема в Черниговской области,

– добавили в Минэнерго.

Вместе с тем в водоканале попросили жителей Чернигова немедленно запастись водой. Потребителей предупредили, что возможное прекращение водоснабжения временно.

А "Укрзализныця" объявила о задержках пригородных поездов на Черниговщине из-за отсутствия напряжения в сети.

Как Россия атакует энергетику Украины?