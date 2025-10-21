В "Укренерго" назвали область, де ситуація з електропостачанням найгірша
- Найскладніша ситуація з електропостачанням в Чернігівській області через атаки "Шахедів" на енергетичну інфраструктуру.
- Заплановано введення графіків обмеження потужності для промислових споживачів у вечірній період для балансу енергосистеми України.
Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через атаки ворога частина українців досі залишається без світла.
Де ситуація з енергетикою найважча?
Найскладніше ситуація з електропостачання у Чернігівській області через атаку "Шахедів" на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
Дивіться також Росія атакувала кілька енергооб'єктів та інфраструктуру Чернігівщини: пошкодження дуже масштабні
Зайченко уточнив, що наразі відключення світла за наказом НЕК "Укренерго" не діють в жодній області.
У Чернігівській області не аварійні відключення, а втрата живлення споживачів через знищення енергетичної інфраструктури.
Ремонтні бригади працюють над відновленням, і надіюсь, що сьогодні всі споживачі Чернігівщини будуть зі світлом,
– зазначив Зайченко.
Разом з тим Зайченко повідомив, що для балансу потужності енергосистеми України планується введення графіків обмеження потужності для промислових споживачів, але тільки у вечірній період.
Що відомо про ситуацію на Чернігівщині?
Увечері 20 жовтня російська армія знову атакувала Чернігівщину. Близько 10 години в місцевому обленерго повідомили, що без світла залишилася північна частина області через удари по енергосистемі.
Ввечері 20 жовтня внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області,
– додали в Міненерго.
Разом з тим у водоканалі попросили жителів Чернігова негайно запастися водою. Споживачів попередили, що можливе припинення водопостачання тимчасово.
А "Укрзаліниця" оголосила про затримки приміських поїздів на Чернігівщині через відсутність напруги в мережі.
Як Росія атакує енергетику України?
У Міністерстві енергетики повідомили, що цього року Росія суттєво змінила підхід до атак на українську енергосистему. Тепер ворог спрямовує на одну ціль одразу багато безпілотників та ракети різних типів, намагаючись перевантажити систему ППО та завдати максимальних збитків.
Заступник міністра енергетики Микола Колісник зазначив, що у 2022–2024 роках російські війська намагалися вразити енергосистему України комплексно, атакуючи її як єдину мережу, щоб роз’єднати регіони та спричинити масштабні відключення.
Однак тепер стратегія ворога змінилася: удари відбуваються більш прицільно, за регіональним принципом, коли під приціл потрапляють конкретні об’єкти в окремих областях. Таку ж тактику Росія застосовує і щодо газової інфраструктури.