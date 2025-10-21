Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через атаки ворога частина українців досі залишається без світла.

Де ситуація з енергетикою найважча?

Найскладніше ситуація з електропостачання у Чернігівській області через атаку "Шахедів" на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Зайченко уточнив, що наразі відключення світла за наказом НЕК "Укренерго" не діють в жодній області.

У Чернігівській області не аварійні відключення, а втрата живлення споживачів через знищення енергетичної інфраструктури.

Ремонтні бригади працюють над відновленням, і надіюсь, що сьогодні всі споживачі Чернігівщини будуть зі світлом,

– зазначив Зайченко.

Разом з тим Зайченко повідомив, що для балансу потужності енергосистеми України планується введення графіків обмеження потужності для промислових споживачів, але тільки у вечірній період.

Що відомо про ситуацію на Чернігівщині?

Увечері 20 жовтня російська армія знову атакувала Чернігівщину. Близько 10 години в місцевому обленерго повідомили, що без світла залишилася північна частина області через удари по енергосистемі.

Ввечері 20 жовтня внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області,

– додали в Міненерго.

Разом з тим у водоканалі попросили жителів Чернігова негайно запастися водою. Споживачів попередили, що можливе припинення водопостачання тимчасово.

А "Укрзаліниця" оголосила про затримки приміських поїздів на Чернігівщині через відсутність напруги в мережі.

Як Росія атакує енергетику України?