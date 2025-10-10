Левый берег Киева и потребители в нескольких областях обесточены из-за массированной атаки россиян на энергосистему Украины 10 октября. Эксперт в сфере энергетики рассказал, сколько времени нужно на восстановление после обстрелов и как подготовиться к следующим.

Сколько может длиться восстановление электроснабжения после обстрела?

Массированные удары России по энергетике Украины вполне прогнозируемы, поэтому украинцам стоит готовиться к дальнейшим обесточиваниям. Об этом рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Смотрите также Один из самых больших ударов по энергетике: Свириденко рассказала о последствиях и обесточивании

Эксперт говорит, что опираясь на опыт восстановления после чрезвычайных ситуаций ранее, энергетики могут справиться с восстановлением повреждений за несколько недель.

Андрей Закревский заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины На Черниговщине в июле были три урагана, которые обесточивали тысячи абонентов. Но тогда это не подогревалось никакими страхами осенне-зимнего периода. Начинали ремонтировать и первые села подключать за шесть часов, а потом в течение двух недель всю непогоду преодолевали, а потом опять шквал был и опять преодолевали. На это никто не обращал внимания. Поверьте мне, неделю-две и будет все отремонтировано полностью. Главное сейчас быть откровенными друг перед другом, объединяться и понимать, что напугать Путину нас уже просто нечем.

Что нужно сделать для подготовки к сложной зиме?

Россия наращивает свой энергетический террор, поэтому украинцы должны готовиться к его последствиям. Эксперт Андрей Закревский советует проверить готовность к работе имеющихся альтернативных источников питания, например зарядных станций или генераторов.

Учитывая значительную стоимость электроотопления, альтернативой для жителей частного сектора могут стать газовые баллоны. Украинцам в прифронтовых регионах стоит обращаться за помощью к местным властям, чтобы получить бесплатный газ в баллонах.

Заметим! Этой программой могут воспользоваться жители Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Также на перспективу Андрей Закревский рекомендует украинцам обратиться к программе льготных кредитов на закупку солнечных панелей 5-7-9%.

Где самая сложная ситуация с отключениями света?