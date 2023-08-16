Потребляй разумно: как украинцы могут помочь энергосистеме

С начала осенне-зимнего периода украинцам придется столкнуться с возможными отключениями света и частными блекаутами. Все потому, что россияне будут пытаться снова оставить нас без света. Впрочем, прошлогодний опыт показал, что все можно пережить, если разумно потреблять.

Экспертша Елена Лапенко рассказала 24 Каналу, что российские ракетные обстрелы непрогнозируемые, а потому возможность повторения блекаута, произошедшего 23 ноября 2022 года, высока.

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Именно поэтому собеседница отмечает, что этой зимой следует готовиться ко всем возможным сценариям. Речь идет и о том, как можно помочь энергосистеме.

Как не навредить, а помочь

Лапенко отмечает, что использование энергоэффективных примеров и утепление помещений может стать первым этапом.

Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group В первую очередь, экономное энергопотребление, в том числе утепление помещений, использование бытовых приборов с высшим классом энергоэффективности.

Управление собственным потреблением тоже важно. Следует переносить часть энергоемких, особенно автоматизированных, бытовых процессов на другие периоды суток. То есть с периодов утреннего и вечернего пиков на ночное время.

Можно запрограммировать старт работы стиральной или посудомоечной машины, мультиварки, электробойлера или низко шумного робота-пылесоса ближе к полуночи.

Можно запрограммировать старт работы стиральной или посудомоечной машины, мультиварки, электробойлера или низко шумного робота-пылесоса ближе к полуночи. А зимой ночью может работать электроотопление.

Тарифы на электроэнергию 2023

В июне этого года стоимость света увеличили до единого тарифа в размере 2,64 гривны за киловатт. Напомним, что ранее украинцы платили по двум тарифам: 1,44 гривны за киловатт – когда потребление до 250 киловатт ежемесячно, и 1,68 гривны за киловатт – когда потребление свыше 250 киловатт ежемесячно.

Такое повышение было вынужденным из-за повреждений и разрушений энергетических объектов россиянами и не только. Впрочем, эксперты говорят, что установленная цена недостаточна, чтобы покрыть все расходы.

Тариф на электроэнергию на самом деле должен составлять около 7 гривен за киловатт. Такая сумма могла бы полностью покрыть расходы.

Такое потребление энергии станет выгодным и для кошелька. Все потому, что вы можете установить интеллектуальные счетчики, позволяющие учитывать потребление в ночной период (23:00 – 7:00) по вдвое более низкому тарифу. Платеж может достигать тогда на 30 – 40% дешевле.