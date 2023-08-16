Споживай розумно: як українці можуть допомогти енергосистемі

З початку осінньо-зимового періоду українцям доведеться стикнутися з можливими відключеннями світла та частковими блекаутами. Все через те, що росіяни намагатимуться знову залишити нас без світла. Втім минулорічний досвід показав, що все можна пережити, якщо розумно споживати.

Експертка Олена Лапенко розповіла 24 Каналу, що російські ракетні обстріли є непрогнозованими, а тому можливість повторення блекауту, який стався 23 листопада 2022 року, є високою.

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Саме тому співрозмовниця наголошує, що цієї зими варто готуватися до усіх можливих сценаріїв. Йдеться й про те, як можна допомогти енергосистемі.

Як не нашкодити, а допомогти

Лапенко зазначає, що використання енергоефективних прикладів та утеплення приміщень, наприклад, може стати першим етапом.

Олена Лапенко Експертка проєктів в аналітичному центрі DiXi Group В першу чергу, ощадливе енергоспоживання, в тому числі утеплення приміщень, використання побутових приладів з вищим класом енергоефективності.

Управління власним споживанням теж важливе. Варто переносити частину енергомістких, особливо автоматизованих, побутових процесів на інші періоди доби. Тобто з періодів ранкового та вечірнього піків на нічний час.

Можна запрограмувати старт роботи пральної чи посудомийної машини, мультиварки, електробойлера або низькошумного робота-пилососа ближче до опівночі.

Можна запрограмувати старт роботи пральної чи посудомийної машини, мультиварки, електробойлера або низькошумного робота-пилососа ближче до опівночі. А взимку вночі може працювати електроопалення.

Тарифи на електроенергію 2023

Цього року у червні вартість світла збільшили до єдиного тарифу у розмірі 2,64 гривні за кіловат. Нагадуємо, що раніше українці платили за двома тарифами: 1,44 гривні за кіловат – коли споживання до 250 кіловатів щомісяця, та 1,68 гривні за кіловат – коли споживання понад 250 кіловатів щомісяця.

Таке підвищення було вимушеним через пошкодження та руйнування енергетичних об'єктів росіянами й не тільки. Втім експерти кажуть, що встановлена ціна недостатня, аби покрити усі витрати.

Тариф на електроенергію насправді мав становити близько 7 гривень за кіловат. Така сума змогла б повністю покрити витрати.

Таке споживання енергії стане вигідним і для гаманця. Все через те, що ви можете встановити інтелектуальні лічильники, які дозволяють обліковувати споживання в нічний період (23:00 – 7:00) за вдвічі нижчим тарифом. Платіжка може сягати тоді на 30 – 40% дешевше.