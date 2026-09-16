Украинцев предупредили: как долго можно не платить за коммунальные услуги

Украинцам следует быть готовыми к жестким мерам со стороны коммунальных служб в связи с накопленными долгами. Любая задержка с оплатой может привести к отключению электричества, газа или воды.

Когда именно коммунальные службы имеют право отключить услуги из-за задолженности

В Украине не установлена минимальная сумма задолженности, при наличии которой поставщик получает право прекратить предоставление услуг. Главное правило для потребителей – счет за коммунальные услуги не должен оставаться неоплаченным более одного месяца.

При этом мораторий на отключение и начисление пени отменен на большинстве территорий Украины. Исключением являются регионы, где продолжаются активные боевые действия или которые находятся под оккупацией, сообщает НКРЭКП.

Поставщик обязан заблаговременно уведомить должника о прекращении предоставления услуги. Срок уведомления зависит от вида коммунальных услуг:

Электроэнергия: письменное уведомление направляется не менее чем за 10 рабочих дней до отключения.

письменное уведомление направляется не менее чем за 10 рабочих дней до отключения. Газ и вода: о прекращении предоставления услуг уведомляют за 30 дней.

о прекращении предоставления услуг уведомляют за 30 дней. Отопление: в многоквартирных домах тепло в отдельных квартирах не отключают, однако на задолженность начисляют пеню, а поставщик может обратиться в суд.

Что нужно сделать потребителю, чтобы коммунальные услуги не отключили

Получив предупреждение, должник имеет возможность урегулировать ситуацию до даты прекращения предоставления услуги. Существует два основных способа решения проблемы:

Полное погашение задолженности: после внесения средств необходимо сразу предоставить поставщику квитанцию или другое подтверждение оплаты.

после внесения средств необходимо сразу предоставить поставщику квитанцию или другое подтверждение оплаты. Реструктуризация задолженности: оформление договора позволяет выплачивать накопленный долг частями в течение определенного времени.

Как восстановить услуги, если их уже отключили за долги

Если поставщик уже прекратил предоставление услуг, для их повторного подключения придется сначала полностью погасить всю сумму задолженности. Кроме того, потребителю необходимо отдельно оплатить монтажные работы по повторному подключению.

К слову, с 1 октября часть украинцев получит возможность платить меньше за электроэнергию. Речь идет о гражданах, пользующихся электроотоплением.

Дело в том, что в течение всего отопительного сезона, то есть с 1 октября по 30 апреля, на потребление до 2 000 киловатт-часов в месяц будет действовать льготный тариф. В настоящее время он составляет 2,64 гривны за киловатт-час.