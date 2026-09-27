Минус 321 гривна к пенсии: кому из украинцев навсегда отменили надбавку

Государство пересмотрело правила начисления одной из популярных социальных выплат для граждан. Уже в скором времени часть украинцев навсегда лишится права на получение этой ежемесячной поддержки.

Кого именно лишили права на ежемесячную доплату

Право на ежемесячную доплату теряют люди, которые после 26 января 2026 года получили или планируют получить статус "Почетный донор Украины". Для них больше не предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии, напоминает Пенсионный фонд.

В то же время это не означает, что выплату отменили для всех почетных доноров. Те, кто получил соответствующее звание до 26 января 2026 года, сохраняют право на установленную законом надбавку.

Что будет с теми, кто уже получает надбавку

Для пенсионеров, получивших статус "Почетный донор Украины" до 26 января 2026 года, условия получения надбавки не изменились: они и в дальнейшем будут получать ее вместе с пенсией.

Размер надбавки составляет 10 % прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 259,50 гривен в месяц.

Чтобы получить статус почетного донора, ранее необходимо было бесплатно сдать 40 доз цельной крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови. В то же время отмена пенсионной надбавки для новых почетных доноров не означает отмену всех гарантий.

Справочно! Доноры имеют право на освобождение от работы в день медицинского обследования и сдачи крови, а также на дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Что еще могут получать пенсионеры в качестве надбавок

Помимо доплаты почетным донорам пенсионерам могут автоматически начисляться возрастные надбавки. Они зависят от возраста человека и назначаются при условии, что размер его пенсионной выплаты не превышает установленный законодательством порог.

Как мы уже писали ранее, в 2026 году пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет могут получать дополнительно 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а после достижения 80 лет – 570 гривен ежемесячно.