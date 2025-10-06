По словам премьер-министра Юлии Свириденко, газовая инфраструктура Украины готова к зиме более чем на 80%, а темпы закачки газа в подземные хранилища соответствуют плану. Кроме того, государство усиливает защиту критической инфраструктуры.

Однако ситуация с подготовкой к отопительному сезону 2025 – 2026 годов остается сложной, хотя и контролируемой. Среди рисков: возможный дефицит газа, угроза обстрелов критической инфраструктуры.

Только с начала октября россияне уже несколько раз атаковали газовую инфраструктуру "Нафтогаза", одна из атак была крупнейшей за всю полномасштабную войну. А 5 октября в результате обстрелов на одном из газовых хранилищ Львовщины даже возник пожар.

24 Канал выяснил, хватит ли Украине газа на зиму, насколько страна готова к зиме в 2026 году, сколько еще нужно закачать газа в хранилища и вырастут ли тарифы.

Какие вызовы, связанные с отопительным сезоном, ожидать этой зимой?

На запрос 24 Канала в Министерстве энергетики Украины сообщили, что сейчас подготовка к отопительному сезону продолжается согласно утвержденному графику.

К началу отопительного сезона предусмотрено накопление минимум 13,2 миллиарда кубометров газа. При этом, 4,6 миллиарда кубометров – за счет импорта. По состоянию на конец сентября темпы накопления ресурса вполне соответствуют графику,

– добавили в министерстве.

В разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал, что основным вызовом этого отопительного сезона остается война.

Дело в том, что если бы этой проблемы не существовало, то украинская энергетика система будет находиться в достаточно удовлетворительном состоянии для того, чтобы удовлетворить потребности потребителей на осенне-зимний период.

Впрочем никто не отменял того фактора, что Россия будет прибегать к массовым обстрелам энергетической инфраструктуры в этот период.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Для того, чтобы быть готовым к вероятным обстрелам, нужно, во-первых, знать, с какой силой Россия может бить. А во-вторых, нужно знать уровень защиты нашей энергетической системы. Этой информацией может обладать только украинская разведка и Совет национальной безопасности и обороны Украины, ведь она является секретной.

По словам Омельченко, в украинских газовых хранилищах накоплено около 12,3 миллиарда кубометров газа на середину сентября.

В каком состоянии газовая инфраструктура Украины сейчас?

В Министерстве энергетики объясняют, что Россия едва ли не ежедневно атакует объекты энергетики Украины, постоянно совершенствуя методы атак. Однако, по словам ведомства, на такие изменения оперативно реагируют.

Постоянно ведутся и вносятся коррективы в систему защиты. Мы осуществляем их в тесном сотрудничестве и координации с военными, МВД Украины, Госспецсвязи и энергетическими компаниями. На сегодня практически все энергетические объекты уже защищены вторым уровнем защиты,

– говорят в Минэнерго.

Как заявляет для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев, сейчас продолжаются ремонты на объектах энергетики и работы по инженерно-технической защите объектов критической инфраструктуры.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Кроме того, продолжается накопление запасов газа, энергетического угля, мазута и создание резервов оборудования для замены в случае повреждения от ударов врага.

Несмотря на это есть немало проблем, связанных с этой подготовкой к отопительному сезону:

Сохраняется неопределенность относительно возможности "Нафтогаза" выполнить обязательства по закупке 13,2 миллиарда кубометров газа до 1 ноября.

Планы по защите объектов критической инфраструктуры рассчитаны на длительный период. Например, ряд объектов будет защищен только в 2027 году, тогда как Россия может нанести удар уже сегодня.

До сих пор не сокращены списки защищенных потребителей, а это означает, что энергетические компании не могут получать достаточно средств для закупки необходимого оборудования.

Не упрощено присоединение новых энергетических установок к сети систем.

Кроме того, в случаях, когда могут возникнуть проблемы с ударами по газодобывающей отрасли или по объектам систем распределения газа, могут возникнуть перерывы в газоснабжении на период ремонтов.

Хватит ли газа этой зимой?

По словам Омельченко, для прохождения зимы нам нужно минимум 14,5 миллиарда кубометров газа.

Впрочем, вероятнее всего, на эту цифру мы не выйдем. Поэтому придется все-таки докупать определенные объемы газа,

– пояснил эксперт.

Обратите внимание! Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар еще раньше также заявлял для 24 Канала, что лучше закачать в ПХГ от 14 до 15 миллиардов кубометров газа на отопительный сезон.

Рябцев добавляет, что объем в 13,2 миллиарда кубометров, который планируется закачать в хранилища, – это скорее на грани достаточности.

Учитывая все расчеты, такой объем (если учесть реальный объем без технического газа и другого, то это будет 8,5 миллиарда) для потребителей, то есть для приготовления пищи и т.д., и для предприятий этого вплотную должно хватить.

Но если температура будет держаться зимой на грани минус 10 и ниже в течение двух недель, или же, например, экономическая промышленность увеличит объемы производства, тогда закачанного газа не хватит,

– говорит господин Геннадий.

По словам эксперта Рябцева, на такие случаи желательно создать стратегический запас газа, однако его на сегодня так и не создали, хотя, по словам господина Геннадия, средства на это выделялись.

Напоминаем, что по состоянию на середину сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины достигали 12,05 миллиарда кубометров. Это превышало прошлогодние показатели в аналогичный период.

На старте сезона закачки, 17 апреля, в подземных хранилищах газа хранилось 5,41 миллиарда кубометров газа, что меньше почти на 3 миллиарда, чем в прошлом году в аналогичный период. Впоследствии в ПХГ был закачан газ до показателя в почти 6,68 миллиарда кубометров газа, что более чем в 1,5 раза больше, чем в 2024 году в начале сезона закачки.

Обратите внимание! В прошлом году в октябре объемы закачанного газа в подземные хранилища составляли около 12,9 миллиарда кубометров газа, в частности, эта цифра включала 0,6 миллиарда кубометров буферного газа и 230 миллионов кубометров в хранилищах на ТТН, писал бывший руководитель "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Таким образом, если забрать эти показатели, то в целом в хранилищах было только 8,12 миллиарда кубометров газа.

Может ли Украина снова покупать газ по завышенным ценам?

Как сообщили в Министерстве энергетики, особенностью российских атак по украинской энергетике в этом году является именно прицельные удары по объектам газовой инфраструктуры, в частности, добывающей отрасли.

Чтобы обеспечить потребности потребителей в течение ОЗП, мы вынуждены в этом году в том числе и импортировать газ. Соответствующую работу с поставщиками мы начали еще с апреля, когда цены на рынке были самыми низкими,

– резюмируют в ведомстве.

Кроме того, Украина имеет значительную поддержку международных партнеров:

Правительство Норвегии выделило Украине почти 100 миллионов долларов для закупки импортного природного газа;

Также, между группой "Нафтогаз" и ЕБРР подписано рекордное для Украины соглашение на 500 миллионов евро для осуществления импорта.

Интересно, что Владимир Омельченко предположил, что ситуация с докупкой газа может повториться, однако для того, чтобы не покупать газ по завышенным ценам, "Нафтогазу" и трейдерам нужно уже сегодня контрактовать закупку газа.

В такой ситуации риски по волатильности цены на газ будут ниже,

– объясняет Омельченко.

Зимой этого года "Нафтогазу" пришлось докупать газ по завышенным ценам из-за дефицита запасов в хранилищах.

То есть если летом 2024 года дополнительные 1000 кубометров газа можно было закупить за 300 долларов, то в 2025 году пришлось покупать уже где-то за 700 долларов.

Кроме того, летом 2025 года прогнозировалось, что легкого прохождения нынешнего зимнего периода не будет, потому что причиной станет дефицит добычи газа.

Вырастут ли тарифы на газ в 2026 году?

Геннадий Рябцев говорит, что на сегодня пока нет никаких ожиданий относительно того, что цены на природный газ вырастут. Это прописано в документах правительства.

Напоминаем! В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Законом предусматривается, что он будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения.

Однако если говорить о промышленности, то для нее как электрическая энергия, так и природный газ может подорожать. Но каких-то кризисных явлений или резкого роста не стоит ожидать. Пока все прогнозы осторожно оптимистичные,

– отметил Рябцев.

Также энергетический эксперт Омельченко добавил, что повышения цены на газ в 2026 году не будет.

Сейчас она остается утвержденной на уровне 7,9 гривны за кубометр газа уже долгое время. И оснований менять эту предельную цену пока нет,

– отмечает Владимир Омельченко.

Сейчас розничные цены на газ от разных поставщиков колеблются (годовой тариф):

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр,

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр,

ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны за кубометр,

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр,

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны,

ООО "Ритейл Сервис" (СвитлоГаз) – 9,99 гривны за кубометр,

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр,

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр.

Интересно! НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку, в том числе и на отопление в 2026 году. Речь идет о том, что такое повышение возможно для того, чтобы сделать цены рыночными.