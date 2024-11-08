Большинство, но не все: в Киеве завершают подключение украинцев к отоплению

В Киеве к отоплению подключили почти все жилые дома. Речь идет о помещениях, которые находятся на обслуживании коммунальных организаций.

Отопительный сезон в Киеве начался

Уже подключено 96% всех домов и ведомственных, которые индивидуально подавались на теплоснабжение, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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С теплом также более 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Эти дома самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона, отправляя соответствующие заявки теплоснабжающим компаниям,

– написали в администрации.

Также администрация заявила, что уже можно заявить, что отопительный сезон в Киеве стартовал.

Напомним! В Киеве одна из крупнейших систем теплоснабжения в Европе.