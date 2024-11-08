Опалювальний сезон у Києві

Уже підключено 96% усіх будинків та відомчих, які індивідуально подавалися на теплопостачання, передає 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Із теплом також понад 96% житлових будівель ЖБК, ОСББ та відомчих, які підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників. Ці будинки самостійно ухвалюють рішення про старт опалювального сезону, відправляючи відповідні заявки теплопостачальним компаніям,

– написали у адміністрації.

Також адміністрація заявила, що вже можна заявити, що опалювальний сезон у Києві стартував.

Нагадаємо! У Києві одна із найбільших систем теплопостачання у Європі.