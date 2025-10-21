Укр Рус
21 октября, 10:45
1

Отопление по всей Украине: в "Укрэнерго" назвали, когда будет тепло в квартирах

Ирина Гайдук

Из-за резкого похолодания, украинцы начали потреблять гораздо больше электроэнергии. Однако скоро по всей стране должны включить отопление.

Когда будет отопление по всей Украине?

С начала октября потребление электроэнергии выросло более чем на 20%. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

Однако, по его словам, в течение 10 дней тепло должны подать во все дома по Украине.

 

 

 

 