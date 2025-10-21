Коли увімкнуть опалення по всій Україні: прогноз Укренерго

Через різке похолодання, українці почали споживати набагато більше електроенергії. Проте скоро по всій країні мають увімкнути опалення.

Коли буде опалення по всій Україні?

Від початку жовтня споживання електроенергії зросло на понад 20%. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Проте, за його словами, протягом 10 днів тепло мають подати у будинки по всій території України, і це призведе до зниження споживання електроенергії.

Зайченко зауважив, що наразі саме побутові споживачі значно впливають на баланс в енергосистемі своєю поведінкою, оскільки гріються за допомогою обігрівачів та кондиціонерів.

Він додав, що населення в Україні найбільше споживає електроенергії.