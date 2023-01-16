Подгузники, игрушки и одежда: что входит в "пакет малыша" 2023 года
После рождения ребенка, в течение 30 дней, родители могут рассчитывать на "пакет малыша". Его можно получить в денежной или натуральной форме. Что будет входить в стоимость пакета во время войны, узнавал 24 Канал.
Содержащий пакет
По информации от Минсоцполитики, в перечень товаров в "упаковке малыша", который могут получить родители во время войны, входит 28 предметов по уходу за ребенком. Стоимость всего наполнения – до 5 тысяч гривен.
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Среди вещей есть одежда, подгузники, косметика ухода и многое другое:
- Подгузники одноразовые для новорожденных;
- Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные (РН 7), без запаха;
- Ситцевая, фланелевая, муслиновая и многоразовая водостойкая пеленки;
- Шапочки (от 0 до 6 месяцев);
- Носки;
- Термометр для воды и тела без содержания ртути;
- Ножницы детские;
- Теплое одеяло, плед-одеяло и пододеяльник;
- Развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков без мельчайших деталей;
- Крем с содержанием ланолина и жидкое мыло-шампунь с дозатором;
- Коробка-люлька из прочного картона.
"Упаковка малыша" в денежной форме
Если родители ребенка выбрали вместо натурального пакета материальный, то финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен государство сразу перечислит на специальную социальную карточку Приватбанка.
К теме Соцвыплаты на детей в 2023 году: как изменится размер пособияЕсть одно условие: деньги можно использовать только на ребенка и товары для него. Рассчитываться картой можно в магазинах, участвующих в проекте "Монетизация единовременной натуральной помощи", или купить товары в интернет-магазине "Мамалюк".
Потратить деньги можно на гигиенические средства и косметику, детское питание, одежду и обувь для ребенка, коляски, автокресло, ходунки и прочее.
Сколько денег выплачивает государство при рождении ребенка
В 2023 году размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Сначала государство выплачивает единовременно помощь в размере 10 320 гривен, а остальная сумма выплачивается ежемесячно по 860 гривен.Обратите внимание, прожиточный минимум для детей, который будет действовать в течение следующего года, составит 2 272 гривен для малышей до 6 лет и 2 833 гривен – от 6 до 18 лет.
А помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит:
- на ребенка до 6 лет – 4544 гривен;
- на ребенка от 6 до 18 лет – 5666 гривен.