Как получить пакет малыша

В натуральной форме

Получить пакет малыша можно в заведении здравоохранения при рождении ребенка. Если же в заведении нет пакета, новоиспеченные родители могут его получить в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту проживания. Для этого следует подать соответствующее заявление.

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Там же могут получить пакет и родители, родившие малыша за пределами Украины, или же на временно оккупированной территории.

Как подать заявление на получение пакета малыша

Написать заявление и добавить к нему копии (фотокопии) следующих документов: свидетельство о рождении ребенка, или документ, подтверждающий факт рождения ребенка, если малыша родили вне учреждения здравоохранения.

В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства о рождении, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины – копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

Важно! В случае неполучения пакета малыша в учреждении здравоохранения, заявление на его получение подается получателем не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения – в течение года со дня рождения ребенка.

Пакет малыша в денежной форме

Чтобы получить пакет малыша в денежной форме можно отправить заявление физически через почту в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, или через Е-Малятко. К заявлению нужно добавить также документ, удостоверяющий рождение малыша, как в случае с получением пакета в натуральной форме.

Для назначения денежной компенсации при предоставлении услуги через Е-Малятко получатель предоставляет необходимые для получения такой компенсации сведения с указанием желания получить денежную компенсацию, сообщает об отказе матери или отца, других родственников, усыновителей, опекунов, приемных родителей и т.п. от получения единовременной натуральной помощи в пользу денежной формы и отмечает специальный счет.

Важно! Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

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Денежная помощь при рождении ребенка

Оформить денежную помощь, кроме пакета малыша, возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения. Выплата будет оформляться на родителя или опекунов, с которым постоянно проживает малыш.

Сейчас размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременно помощь выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.

Для оформления помощи онлайн нужно:

Регистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись.

Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

Не позднее, чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Полезно! Также можно оформить денежную помощь с помощью услуги Е-Малюк на портале Дия.

Оформить помощь оффлайн

Для оформления помощи офлайн, нужно обратиться в орган социальной защиты или ЦНАП по месту жительства необходимо подать следующие документы:

заявление одного из родителей,

свидетельство о рождении ребенка,

лицевой банковский счет для социальных выплат,

опекунам – решение суда об установлении опеки,

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Обратите внимание, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней