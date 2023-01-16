Підгузки, іграшки та одяг: що входить у "пакунок малюка" 2023 року

Після народження дитини, протягом 30 днів, батьки можуть розраховувати на "пакунок малюка". Його можна отримати у грошовій, або натуральній формі. Що входитиме у вартість пакунка під час війни, дізнавався 24 Канал.

Що містить пакунок

За інформацією від Мінсоцполітики, до переліку товарів в "пакунку малюка", який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною. Вартість усього наповнення – до 5 тисяч гривень.

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Серед речей є одяг, підгузки, доглядова косметика та багато іншого:

Підгузки одноразові для новонароджених;

Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (РН 7), без запаху;

Ситцева, фланелева, муслінова та багаторазова водостійка пелюшки;

Шапочки (від 0 до 6 місяців);

Шкарпетки;

Термометр для води та тіла, без вмісту ртуті;

Ножиці дитячі;

Тепла ковдра, плед-ковдра та підковдра;

Розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок без дрібних деталей;

Крем із вмістом ланоліну та рідке дитяче мило-шампунь з дозатором;

Коробка-колиска із міцного картону.

"Пакунок малюка" у грошовій формі

Якщо батьки дитини обрали замість натурального пакунка матеріальний, то фінансову допомогу у вигляді 5 тисяч гривень держава одразу перерахує на спеціальну соціальну картку Приватбанку.

До теми Соцвиплати на дітей у 2023 році: як зміниться розмір допомоги

гроші можна використати лише на дитину та товари для неї. Розраховуватися картою можна у магазинах, які є учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги", або купити товари в інтернет-магазині "Мамалюк".

Витратити кошти можна на гігієнічні засоби та косметику, дитяче харчування, одяг та взуття для дитини, коляски, автокрісла, ходунки та інше.

Скільки грошей виплачує держава при народжені дитини

У 2023 році розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. Спочатку держава виплачує одноразово допомогу у розмірі 10 320 гривень, а решта суми виплачується щомісяця по 860 гривень.

прожитковий мінімум для дітей, який діятиме протягом наступного року складе 2 272 гривень для малюків до 6 років та 2 833 гривень – від 6 до 18 років.

А допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, складе: