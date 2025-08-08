НБУ продает памятную монету под названием "Тарас Шевченко" в футляре. Это коллекционные 200 гривен.

Почему монета особенная?

Памятная монета номиналом 200 гривен отчеканена из золота 900 пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Электронная гривна: в Украине готовят к запуску цифровую валюту

Золото этой проблемы считается одним из самых дорогих, ведь в таком сплаве содержание аурума без примесей составляет около 90%.

Монету посвятили украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Продается же монета в специальном футляре, один человек может приобрести не более четырех монет. Новую монету можно приобрести 80 738 гривен.

Аверс монеты / фото НБУ

Реверс монеты / фото НБУ

Как выглядит уникальная монета?

На аверсе монеты в центре круга, образованного бусовым узором, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении с двух сторон ветвей калины. Над гербом размещена дата чеканки – 1996 год. По кругу монеты надписи "УКРАИНА" и "200 ГРИВЕН".

На реверсе монеты в центре поля изображен портрет Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с ним – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты. Вверху по кругу надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861", внизу размещены обозначения и проба драгоценного металла Ац 900 и его вес в чистоте 15,55.