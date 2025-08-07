На каком этапе внедрения е-гривны?

Е-гривна – это цифровая форма безналичной гривны, эмитентом которой является Национальный банк, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что внедрение цифровой валюты продолжается: сейчас осуществляется подготовка к пилотному проекту и завершается поиск технологического партнера.

Параллельно в НБУ наблюдают, как развивается процесс по CBDC в других центральных банках, как, например, "Цифровой евро".

Но говорить о том, что решение по выпуску е-гривны вот-вот состоится, рано. Сначала будет пилот, мы к этому пилоту сейчас готовимся,

– рассказал Пышный.

Как будет работать е-гривна?

Цифровая гривна – это третья форма национальной валюты Украины. НБУ планирует только пилотировать определенные технологические аспекты нового формата гривны, подтвердить или опровергнуть некоторые гипотезы, которые он имеет.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан добавил, что регулятор имеет целью реализовать проект е-гривны в открытой среде. То есть речь идет о реальных участниках, которые будут пользоваться пилотными е-гривнами. В частности, Нацбанк будет искать тех, кого заинтересует идея участия в тестировании цифровой гривны.

Алексей Шабан сообщил, что граждане Украины смогут самостоятельно решать, будут ли они пользоваться цифровой гривной, или нет.