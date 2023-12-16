Пенсия пострадавшим от аварии на ЧАЭС: каков ее размер и как получить

Украинцы, имеющие статус пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, имеют большую минимальную пенсию, чем другие категории людей. Кроме того, они имеют право на ежемесячные доплаты.

Пенсия "чернобыльцам"

Если лицо не является ликвидатором, но имеет статус потерпевшего от Чернобыльской катастрофы 1 категории, то пенсия исчисляется независимо от зарплаты и стажа в фиксированных размерах.

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Инвалидность ІІ группы назначается вследствие увечья или заболевания, что явилось результатом Чернобыльской катастрофы. В таком случае пенсия не может быть ниже 4 800 гривен. Однако после индексации в 2022 и 2023 годах этот минимум изменился.

С 1 марта 2022 года минимальные пенсии по инвалидности ІІ группы пострадавшим от аварии на ЧАЭС проиндексировали на 14%. А с 1 марта 2023 года – еще на 19,7%.

Итак, ныне минимальный размер пенсии по инвалидности ІІ группы для чернобыльцев составляет 6 549,98 гривны.

Какой должна быть пенсия вместе с доплатами

Кроме минимальной пенсии, люди с инвалидностью II группы в результате аварии на ЧАЭС должны получать дополнительные доплаты:

дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы - 227,76 гривны;

пенсия за особые заслуги перед Украиной – 481,39 гривны;

доплаты детям войны - 66,43 гривны;

компенсационная выплата людям, достигшим 80 лет - 570 гривен.

Какие выплаты получают другие категории

С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсий по инвалидности установили на следующих уровнях:

для I группы – 8187,48 гривны;

для III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.

Соответственно, размер доплат будет отличаться:

лицам с инвалидностью I группы - 341,64 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 гривны;

Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2023 размер минимальной пенсионной выплаты составляет: