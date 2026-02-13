Пенсии по возрасту и доплаты: какие выплаты предусмотрены чернобыльцам

Украинцы, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на выплаты. Речь идет как о государственной, так и дополнительной пенсии.

Какие пенсии предусмотрены чернобыльцам?

Например, пенсии по возрасту, для людей, работавших или проживавших на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1 – 13 лет, о чем пишет Пенсионный фонд.

Читайте также Украинцам отказали в выплате пенсии: что нужно делать

Продолжительность страхового стажа уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста. Но следует помнить, что страховой стаж не может быть меньше 15 лет.

Участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет – зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.

Вместе с тем размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сейчас минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляет:

для І группы инвалидности – 17 486,60 гривен;

для ІІ группы инвалидности – 13 989,28 гривны;

для ІІІ группы инвалидности – 10 491,96 гривен.

Обратите внимание! Лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности назначаются в размере возмещения фактического ущерба из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.

А в случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы,

– добавили в ПФУ.

Важно! Размер выплат изменится с учетом индексации пенсий в марте 2026 года.

Что еще следует знать чернобыльцам?