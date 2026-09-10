Пенсии УБД с 1 сентября: какие минимальные суммы гарантирует государство

Для участников боевых действий действуют особые правила определения размера пенсионного обеспечения. В том числе и другие гарантированные выплаты. Какова минимальная пенсия для УБД с 1 сентября, рассказываем далее.

На какие минимальные пенсии могут рассчитывать УБД с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года для украинских военных со статусом участника боевых действий (УБД) продолжают действовать повышенные минимальные пенсионные гарантии. Напомним, последний масштабный перерасчет выплат состоялся еще весной, сообщает ПФУ.

Минимальный размер пенсии для лиц со статусом УБД в настоящее время составляет 6 197 гривен в месяц. Это значение стало результатом мартовской индексации с коэффициентом 12,1%, тогда показатель был повышен с прежних 5 528 гривен.

Сколько будут выплачивать ветеранам с инвалидностью вследствие войны

Для защитников, получивших инвалидность в следствии войны, государство установило отдельные минимальные суммы ежемесячной поддержки в зависимости от присвоенной группы:

I группа инвалидности: минимальная пенсионная выплата составляет 18 885 гривен;

минимальная пенсионная выплата составляет 18 885 гривен; II группа инвалидности: гарантированный минимум составляет не менее 15 494 гривен;

гарантированный минимум составляет не менее 15 494 гривен; III группа инвалидности: защитники получают от 10 625 гривен в месяц.

На какую помощь с 1 сентября могут рассчитывать семьи погибших защитников

Государственная поддержка охватывает не только воинов, но и нетрудоспособных членов семей украинских героев, отдавших жизнь за Родину. Размер выплат зависит от количества родственников, что были на содержании.

Если в семье погибшего воина один нетрудоспособный иждивенец, минимальное ежемесячное пособие для такого лица составляет 12 810 гривен. Если же на пособие претендуют двое или более членов семьи, каждый из них гарантированно получает по 10 020 гривен ежемесячно.