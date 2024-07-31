Какой сейчас размер пенсий в Украине: сколько пенсионеры получают ежемесячно

Пенсионный фонд Украины подает информацию, что на 1 июля средний размер пенсии в Украине составляет 5 816,62 гривен. Впрочем, по их же словам, у 62% украинских пенсионеров выплаты не превышают 5 тысяч гривен.

Какую пенсию получают украинцы

Данные Пенсионного фонда говорят, что по состоянию на 1 июля 2024 года в Украине зарегистрировано 10,2 миллиона пенсионеров. Из них 2,7 миллиона являются работающими лицами.

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По состоянию на 1 июля средний размер пенсий в Украине составляет 5 816,62 гривны (на 1 апреля – 5 743,27 гривны). У работающих пенсионеров – 6 216,20 гривны (на 1 апреля – 6 094,28 гривны).

Большинство пенсионеров (62,05%) получают выплаты, которые не превышают 5 000 гривен. В частности, у 26,14% пенсионеров размер пенсии составляет до 3 000 гривен. Еще 17,32% получают выплаты от 3 001 до 4 000 гривен, 18,59% пенсионеров получают пенсии от 4 001 до 5 000 гривен.

Четверти украинских пенсионеров (25,47%) назначена пенсия в размере от 5 001 до 10 000 гривен. Более 10 000 гривен получают 12,48% пенсионеров.