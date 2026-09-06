Пенсионный стаж – ноль: на какие выплаты от государства можно рассчитывать в 65 лет

Жесткие требования к пенсионному возрасту заставляют многих украинцев беспокоиться о своем финансовом будущем. Однако даже при полном отсутствии официальных записей в трудовой книжке ситуация не является безнадежной.

На какую пенсию можно рассчитывать без стажа?

С 1 января 2026 года правила выхода на заслуженный отдых стали более строгими, и теперь для получения классической пенсии в 65 лет необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, напоминает ПФУ.

Если же человек работал неофициально и не накопил этого минимума, он имеет право на базовую социальную помощь от государства.

Социальная пенсия является государственной помощью для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого страхового стажа,

– поясняют в Пенсионном фонде Украины.

Как оформить социальную выплату и какие документы нужны?

Чтобы получить деньги, не обязательно ехать по месту прописки, ведь ПФУ обслуживает граждан по экстерриториальному принципу. Заявление можно подать лично в любом удобном сервисном центре или онлайн через веб-портал фонда с помощью электронной подписи.

К заявлению обязательно нужно приложить паспорт, идентификационный код и реквизиты банковского счета для зачисления средств. Если у вас есть хоть какие-либо документы о стаже, например, трудовая книжка, военный билет или диплом об очном обучении, их также стоит предоставить специалистам.

Как государство проверяет годы вашей работы?

Весь ваш трудовой стаж после 1 января 2004 года фонд видит автоматически в реестре застрахованных лиц. А вот периоды работы до этой даты придется подтверждать бумажной трудовой книжкой.

Если же вы решили отложить выход на пенсию, чтобы доработать необходимые месяцы, выплаты назначат со дня, следующего за последним днем месяца, когда вы получили полный стаж.

Что известно о предыстории пенсионных изменений?

Требования к украинским пенсионерам растут ежегодно в рамках переходного периода пенсионной реформы. Напомним, ранее мы писали, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь уже 33 года стажа.

Если же официальных лет критически не хватает, государство позволяет их докупить.