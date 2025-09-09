В Украине лица с инвалидностью получают пенсии в зависимости от группы. В частности она, а также причина и время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Какая пенсия по инвалидности для III группы?

Следует также учитывать, что пенсии устанавливаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Какую пенсию по потере кормильца могут получать семьи "чернобыльцев"

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– отметили в Пенсионном фонде.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы; 90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы; 50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

В то же время размер выплаты зависит еще и от причины инвалидности. Например, украинцам лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размере 60 % сумм денежного обеспечения для III группы.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размере 40 % суммы денежного обеспечения. Речь опять-таки о III группе.

Важно! Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы не может быть ниже 9 478 гривен.

Как назначается пенсия по инвалидности?

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже, то выплата назначается со дня обращения за ней.

Какие выплаты у людей с другими группами инвалидности?