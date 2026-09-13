III группа инвалидности: кому в октябре могут существенно увеличить пенсию

Сентябрь принес украинцам немало финансовых вопросов, касающихся социальных гарантий со стороны государства. Для части граждан правила начисления ежемесячного пособия уже в октябре таят в себе определенные нюансы.

Какие суммы получат украинцы в октябре и почему они зависят?

В октябре 2026 года люди с III группой инвалидности продолжат получать пенсию по инвалидности, однако ее размер не одинаков для всех. Сумма зависит, в частности, от страхового стажа и заработка человека, который учитывается при расчете пенсии, напоминает Пенсионный фонд.

Для пенсии по инвалидности III группы базовый размер определяется в размере 50% пенсии по возрасту, рассчитанной в соответствии с законом. В то же время в определенных случаях могут действовать установленные государством минимальные гарантии и дополнительные доплаты.

Поэтому в октябре фактическая сумма выплаты может отличаться в зависимости от индивидуальных обстоятельств пенсионера. Дополнительное повышение также возможно, если человек имеет право на соответствующую надбавку или доплату.

Сколько стажа требуется для пенсии по инвалидности?

Для назначения пенсии по инвалидности II или III группы необходим страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность, и может составлять от 1 до 15 лет.

Например, если инвалидность была установлена лицу в возрасте до 23 лет, для назначения пенсии необходим как минимум 1 год страхового стажа. С возрастом требования к продолжительности стажа увеличиваются.

Можно ли одновременно получать пенсию и зарплату?

Наличие III группы инвалидности не лишает человека возможности работать. Пенсионер может официально трудоустроиться и одновременно получать пенсию по инвалидности.

Как мы сообщали ранее, трудоустройство может повлиять на размер отдельных доплат и государственных гарантий, поскольку часть из них предусмотрена именно для неработающих пенсионеров. Поэтому в октябре работающим пенсионерам следует учитывать не только основной размер пенсии, но и то, какие именно надбавки и повышения им полагаются с учетом их статуса.