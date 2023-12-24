Потеря кормильца и пенсионные выплаты: кто имеет право на пособие от государства

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину все чаще случаются случаи, когда семья теряет кормильца. Как объясняет ПФУ, некоторые из таких семей могут претендовать на пенсию по потере кормильца. Кто именно может ее получить – читайте дальше.

То есть, пенсионные выплаты по потере кормильца предоставляются членам семьи, потерявшим обеспечивающее их лицо. При этом, получатели таких выплат не могут самостоятельно себя обеспечивать.

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А именно речь идет о детях, студентах и людях с недостатками здоровья. Размер пенсии по потере кормильца высчитывается индивидуально и равен 50% от выплат по возрасту погибшего.

Кому именно назначается пенсия: список лиц

Дети умершего кормильца получают пенсию независимо, были ли они на иждивении. Следовательно, на 2 или более детей назначается 100% размера пенсии кормильца по возрасту.

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности :

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возрасту, предусмотренному статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

дети младше 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

обучающиеся дети – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Могут ли на выплаты рассчитывать жены военнослужащих

При условии, что страховой стаж кормильца в день смерти составляет: от 1 до 15 лет в зависимости от возраста человека.

На такие выплаты имеют право и женщины военнослужащих, если их мужчины погибли во время военных действий и при этом в семье растет малолетний ребенок.

Выплаты будут поступать матери до того момента, пока ребенку не будет 8 лет.

В случае, когда речь идет о дружинах военных, пенсия по потере кормильца назначается в независимости от возраста и трудоспособности лица. Условие состоит в том, что женщина не работает и не проходит военную службу.

Государственная помощь к пенсии

Однако если пенсия с учетом всех надбавок на 3 и более лиц семьи не достигает 150% прожиточного минимума – то такая семья имеет право на получение государственной помощи ежемесячно до пенсии в недостающем размере.

К примеру, ежемесячный размер пенсионных выплат на 3 детей рассчитывают так: размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а это по состоянию на 2023 год – 2093 гривны, умножают на 150%. В общем получается так, что эта сумма не может быть меньше, чем 3 139,5 гривны.

Как получить пенсию по потере кормильца

Для получения этой выплаты, вы можете обратиться в ПФУ или направиться через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Также заявку можно подать через "Действие".

Чтобы оформить выплату, нужно предоставить: