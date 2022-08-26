Пенсия участника боевых действий: как начисляется и какие доплаты

Участники боевых действий мужчины могут выходить на пенсию в возрасте 55 лет, а женщины – 50 лет. Однако по выслуге лет кадровые военные могут выйти на пенсию и раньше.

Мужчинам следует иметь не менее 25 лет страхового стажа, женщинам – 20 лет. В этом случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу.

Читайте также Как возобновить пенсии по возвращении с оккупированных территорий: советы юристов

Право на снижение пенсионного возраста имеют семьи военных, погибших во время боевых действий. Речь идет о:

женщинах, если они не вышли замуж вторично;

родителях, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника.

Кому назначают пенсию за выслугу лет:

Независимо от возраста . Если есть 25 лет военной выслуги, а летчиков и подводников – 20 лет;

. Если есть 25 лет военной выслуги, а летчиков и подводников – 20 лет; в 45 лет . Если в день увольнения военный имеет 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев календарной выслуги;

. Если в день увольнения военный имеет 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев календарной выслуги; в 45 лет. Если в момент увольнения военный имеет 20 лет выслуги, независимо от общего стажа.

Добавим, что отдельные виды военной службы могут относиться к выслуге лет в двойном и тройном размере. Например, если человек участвовал в боевых действиях.

Как кадровым военным начисляют пенсию за выслугу лет

Базовый размер пенсии за выслугу лет составляет 50 – 55% сумм денежного довольствия военнослужащего. На каждый год выслуги более 20 лет пенсия увеличивается на 1 – 3%. В целом пенсия не может быть меньше 3 854 гривен.

Какую надбавку к пенсии получают участники боевых действий

Прибавку к пенсии участника боевых действий устанавливают в размере 25% прожиточного минимума. На 1 июля это составляет 506 гривен и 40 гривен целевой помощи.

Общий размер пенсии УБД не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть – не менее 4 256 гривен.

Доплаты за особые заслуги

Военные, у которых есть особые заслуги перед Родиной, получают доплату к пенсии. К примеру, защитникам и защитницам, которых наградили орденом "Золотая Звезда", орденом Богдана Хмельницкого трех степеней или орденом княгини Ольги трех степеней доплачивают к пенсии 70% прожиточного минимума. На сегодня это составляет 1 418 гривен.

В то же время, со следующего года размер этой доплаты должны существенно повысить. В зависимости от вознаграждения доплаты будут составлять ежемесячно 1 – 3 минимальных зарплат.