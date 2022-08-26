Пенсія учасника бойових дій: як нараховується і які є доплати

Учасники бойових дій чоловіки можуть виходити на пенсію у віці 55 років, а жінки – 50 років. Однак за вислугою років кадрові військові можуть вийти на пенсію й раніше.

Чоловікам слід мати не менше 25 років страхового стажу, жінкам – 20 років. У цьому випадку вислуга років військовослужбовців прирівнюється до страхового стажу.

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Право на зниження пенсійного віку мають родини військових, які загинули під час бойових дій. Мовиться про:

жінок, якщо вони не одружилися вдруге;

батьків, яким надано статус сім'ї загиблого захисника.

Кому призначають пенсію за вислугу років:

Незалежно від віку . Якщо є 25 років військової вислуги, а в льотчиків та підводників – 20 років;

. Якщо є 25 років військової вислуги, а в льотчиків та підводників – 20 років; у 45 років . Якщо на день звільнення військовий має 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців календарної вислуги;

. Якщо на день звільнення військовий має 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців календарної вислуги; у 45 років. Якщо на момент звільнення військовий має 20 років вислуги, незалежно від загального стажу.

Додамо, що окремі види військової служби можуть зараховуватися до вислуги років у подвійному та потрійному розмірі. Наприклад, якщо особа брала участь у бойових діях.

Як кадровим військовим нараховують пенсію за вислугу років

Базовий розмір пенсії за вислугу років становить 50 – 55% сум грошового забезпечення військовослужбовця. За кожен рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується на 1 – 3%. Загалом пенсія не може бути меншою ніж 3 854 гривень.

Яку надбавку до пенсії отримують учасники бойових дій

Надбавку до пенсії учасника бойових дій встановлюють у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня це становить 506 гривень й 40 гривень цільової допомоги.

Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму, тобто – не менше ніж 4 256 гривень.

Доплати за особливі заслуги

Військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримують доплату до пенсії. Наприклад, захисникам та захисницям, яких нагородили орденом "Золота Зірка", орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів або орденом княгині Ольги трьох ступенів доплачують до пенсії 70% прожиткового мінімуму. Станом на зараз це становить 1 418 гривень.

Водночас з наступного року розмір цієї доплати мають суттєво підвищити. Залежно від нагороди доплати становитимуть щомісяця 1 – 3 мінімальних зарплат.