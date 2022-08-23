Українці мають право поновити пенсійні виплати у повному обсязі, після того, як покинули тимчасово окуповану територію. У коментарі 24 каналу Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" розповів, що для цього потрібно:
зареєструватись як ВПО (внутрішньопереміщена особа),
Як подати заяву про взяття на облік ВПО в електронній формі
За допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) подати заявку.
Далі звернутись до центру адміністративних послуг за місцем перебування, аби отримати довідку в паперовій формі.
З цією довідкою звертається в управління ПФУ в районі фактичного місця проживання для відновлення пенсійних виплат.
Як подати заяву про взяття на облік ВПО особисто
Звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Також заявнику необхідно надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.
В заяві про постановку на облік в якості внутрішньо переміщеної особи необхідно зазначити:
прізвище, ім'я та по батькові;
громадянство;
дата та місце народження;
стать;
відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;
відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;
адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;
обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;
відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);
відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.
За який період можна отримати пенсію
Нагадаємо, якщо пенсіонер не може отримати пенсію фізично у відділенні "Укрпошти", то виплати накопичуватимуться на його рахунку протягом шести місяців.
Стосовно сучасних реалій, у Пенсійному фонді наголошують, що всі виплати, які пенсіонери не змогли отримати вчасно протягом війни, будуть збережені. Якщо пенсіонери не можуть виїхати на безпечну територію, то отримають виплати якнайшвидше після деокупації, – розповіла адвокатеса Монастирська.