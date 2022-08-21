Яку пенсію пропонують окупанти
У Маріупольській міській раді розповіли 24 каналу, що через зростання цін у декілька разів, фактично містянам окупанти пропонують менше, ніж мінімальна пенсія в Україні.
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Обіцяють десь 10 тисяч рублів. Але після перерахунку виходить не більше 7 тисяч рублів. Є дві цифри. Перша, це те, що вони обіцяють – 10 тисяч рублів. А є реальність – не більше 7 тисяч рублів. Яким чином вони розраховують – це загадка,
– резюмують у міськраді.
У Маріуполі зросли ціни
Також у міськраді Маріуполя наголосили, що окупанти підвищили ціни у декілька разів. Тож пенсіонери за ці гроші собі можуть дозволити зовсім мало. Річ у тім, що в перерахунку на гривні пенсія від окупантів значно менша за мінімальну пенсію в Україні.
Але потрібно розуміти. В Маріуполі окупанти встановили ціни в магазинах у 3, а то і 4 рази вищі, ніж було раніше. Якщо перерахувати з оглядом на це, то пенсія по нашому виходить десь 1 500 гривень,
– розповіли 24 каналу.
Який розмір пенсій в Україні зараз
- Мінімальна пенсія з 1 липня цього року складає 2 027 гривень.
- Середня – 4 437 гривень.
Також на українців цьогоріч чекає індексація пенсій у жовтня та збільшення мінімальної пенсії у грудні. З 1 грудня мінімальна пенсія зросте до 2 093 гривні, оскільки бюджетом-2022 передбачене підвищення прожиткового мінімуму. До речі, у грудні слід очікувати підвищення й інших соціальних виплат, котрі до нього прив'язані: аліменти, допомога з безробіття, допомога на дитину.
З 1 жовтня пенсії в Україні проіндексують на 300 гривень для тих, чий вік понад 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень, але є умова – повний страховий стаж. Нині він становить 29 років.
Очільниця Мінсоцполітики розповіли, що якщо пенсіонери 70+ мають недостатньо страхового стажу, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.