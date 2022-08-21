Какую пенсию предлагают оккупанты

В Мариупольском городском совете рассказали 24 каналу, что из-за роста цен в несколько раз фактически горожанам оккупанты предлагают меньше, чем минимальная пенсия в Украине.

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Обещают где-то 10 тысяч рублей. Но после пересчета выходит не более 7 тысяч рублей. Есть две цифры. Первая, это то, что они обещают – 10 тысяч рублей. А есть реальность – не больше 7 тысяч рублей. Как они рассчитывают – это загадка,

– резюмируют в горсовете.

Справка: согласно данным сайта "Минфин", 10 тысяч рублей эквивалентны 3 350 гривен, а 7 тысяч рублей – 2 345 гривен. По состоянию на 19 августа 1 рубль равнялся 34 копейкам.

В Мариуполе выросли цены

Также в горсовете Мариуполя отметили, что оккупанты повысили цены в несколько раз. Так что пенсионеры за эти деньги себе могут позволить совсем мало. Дело в том, что в пересчете на гривны пенсия от оккупантов значительно меньше минимальной пенсии в Украине.

Но нужно понимать. В Мариуполе оккупанты установили цены в магазинах в 3, а то и в 4 раза выше, чем было раньше. Если перечислить с учетом этого, то пенсия по нашему выходит где-то 1 500 гривен,

– рассказали 24 каналу.

Какой размер пенсий в Украине сейчас

Минимальная пенсия с 1 июля этого года составляет 2027 гривен.

с 1 июля этого года составляет 2027 гривен. Средняя – 4 437 гривен.

Также украинцев в этом году ожидает индексация пенсий в октябре и увеличение минимальной пенсии в декабре. С 1 декабря минимальная пенсия вырастет до 2093 гривны, поскольку бюджетом-2022 предусмотрено повышение прожиточного минимума. Кстати, в декабре следует ожидать повышения и других привязанных к нему социальных выплат: алиментов, пособия по безработице, пособия на ребенка.

С 1 октября пенсии в Украине проиндексируют на 300 гривен для тех, чей возраст больше 70 лет. Что касается минимальной пенсии для этой категории, то она не будет меньше 3 тысяч гривен, но есть условие – полный страховой стаж. В настоящее время он составляет 29 лет.

Глава Минсоцполитики рассказала, что если у пенсионеров 70+ недостаточно страхового стажа, то надбавка будет пропорциональной тому, сколько лет не хватает человеку.

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