Украинцы имеют право возобновить пенсионные выплаты в полном объеме, после того как покинули временно оккупированную территорию. В комментарии 24 канала Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" рассказал, что для этого нужно:
зарегистрироваться как ВПЛ (внутриперемещенное лицо),
Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ в электронной форме
С помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Действие) подать заявку.
Далее обратитесь в центр административных услуг по месту нахождения, чтобы получить справку в бумажной форме.
С этой справкой обращается в управление ПФУ в районе фактического места жительства для возобновления пенсионных выплат.
Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ лично
Обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.
В заявлении о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица необходимо указать:
фамилия, имя и отчество;
гражданство;
дата и место рождения;
пол;
сведения о малолетних, несовершеннолетних внутренне перемещенных лиц, прибывших вместе с ним (при необходимости);
сведения о законных представителях, сопровождающих малолетнего ребенка, недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена;
сведения о зарегистрированном и фактическом месте жительства;
адрес, по которому с лицом может осуществляться официальная переписка или вручаться официальная корреспонденция, и контактный номер телефона;
обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;
уведомление лица о непричастности к совершению преступлений или соучастии в преступлениях;
сведения о жилищных, социальных, медицинских, образовательных и других нуждах;
сведения о наличии инвалидности и потребности в технических и других средствах реабилитации;
сведения о месте обучения/воспитания ребенка (наименование заведения);
сведения о трудоустройстве, образовании, специализации профессионального образования, должности, профессии.
За какой период можно получить пенсию
Напомним, если пенсионер не может получить пенсию физически в отделении "Укрпочты", то выплаты будут накапливаться на его счету в течение шести месяцев.
Что касается современных реалий, то в Пенсионном фонде отмечают, что все выплаты, которые пенсионеры не смогли получить вовремя в течение войны, будут сохранены. Если пенсионеры не могут выехать на безопасную территорию, то получат выплаты как можно скорее после деоккупации, – рассказала адвокатеса Монастырская.