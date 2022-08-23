Как восстановить пенсионные выплаты

Украинцы имеют право возобновить пенсионные выплаты в полном объеме, после того как покинули временно оккупированную территорию. В комментарии 24 канала Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" рассказал, что для этого нужно:

зарегистрироваться как ВПЛ (внутриперемещенное лицо),

(внутриперемещенное лицо), обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Для получения пенсии внутриперемещенному лицу необходимо зарегистрироваться и получить справку о взятии на учет внутриперемещенного лица , которая позволит, в частности, переоформить социальные выплаты и пенсию, пояснила 24 канала Виолета Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy. Обратит внимание! Заявление о взятии на учет может подать в электронном формате или лично.

Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ в электронной форме

С помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Действие) подать заявку. Далее обратитесь в центр административных услуг по месту нахождения, чтобы получить справку в бумажной форме. С этой справкой обращается в управление ПФУ в районе фактического места жительства для возобновления пенсионных выплат.

Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ лично

Обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.

В заявлении о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица необходимо указать:

фамилия, имя и отчество;

гражданство;

дата и место рождения;

пол;

сведения о малолетних, несовершеннолетних внутренне перемещенных лиц, прибывших вместе с ним (при необходимости);

сведения о законных представителях, сопровождающих малолетнего ребенка, недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена;

сведения о зарегистрированном и фактическом месте жительства;

адрес, по которому с лицом может осуществляться официальная переписка или вручаться официальная корреспонденция, и контактный номер телефона;

обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;

уведомление лица о непричастности к совершению преступлений или соучастии в преступлениях;

сведения о жилищных, социальных, медицинских, образовательных и других нуждах;

сведения о наличии инвалидности и потребности в технических и других средствах реабилитации;

сведения о месте обучения/воспитания ребенка (наименование заведения);

сведения о трудоустройстве, образовании, специализации профессионального образования, должности, профессии.

Важно! Справка выдается безвозмездно в день подачи заявления о взятии на учет, кроме случаев, когда при подаче заявления в документе, удостоверяющем личность и подтверждающего гражданство Украины, или в документе, удостоверяющем личность и подтверждающем его специальный статус, отсутствует отметка о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, из которой осуществляется внутреннее перемещение. В таком случае уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и принять решение о выдаче справки или отказе в его выдаче.

За какой период можно получить пенсию

Напомним, если пенсионер не может получить пенсию физически в отделении "Укрпочты", то выплаты будут накапливаться на его счету в течение шести месяцев.

Что касается современных реалий, то в Пенсионном фонде отмечают, что все выплаты, которые пенсионеры не смогли получить вовремя в течение войны, будут сохранены. Если пенсионеры не могут выехать на безопасную территорию, то получат выплаты как можно скорее после деоккупации,

– рассказала адвокатеса Монастырская.

Справка . Согласно ст. 46 (выплата пенсии за прошедшее время) настоящего Закона, начисленные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил своевременно по своей вине, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии. В этом случае часть суммы неполученной пенсии, но не более чем за 12 месяцев, выплачивается одновременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии.

Как изменить способ получения пенсии Также пенсионеры могут изменить способ получения пенсий: физически в отделении "Укрпочты" на формат переводов на банковскую карточку. Для этого нужно подать заявление в ПФУ лично или с помощью веб-портала portal.pfu.gov.ua . Как подать заявление с помощью вебпортала зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело"; выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии: паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк). Затем заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины. Пенсии в Украине и на оккупированных территориях В горсовете Мариуполя 24 канала рассказали, что оккупанты предлагают пенсионерам около 10 тысяч рублей. Но после пересчета выходит не более 7 тысяч рублей. Однако, учитывая, что в городе выросли цены в три – четыре раза, такая пенсия эквивалентна около 1,5 тысячи гривен. Что существенно меньше минимальной пенсии в Украине. Подробнее Меньше, чем минималка в Украине: какие пенсии предлагают кафиры в Мариуполе Напомним , что в Украине с 1 июля минимальная пенсия составляет 2 027 гривен, а средняя – 4 437 гривен. Пенсию можно получить в наследство Юрий Чудовский рассказал, что получить неполученную пенсию должны также наследники после того, как получат наследство. Пенсия начисляется и на нее вправе пенсионеры со дня назначения и до дня смерти. Никаких исключений по закону нет,

– поделился он.

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