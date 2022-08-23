Как восстановить пенсионные выплаты

Украинцы имеют право возобновить пенсионные выплаты в полном объеме, после того как покинули временно оккупированную территорию. В комментарии 24 канала Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" рассказал, что для этого нужно:

  • зарегистрироваться как ВПЛ (внутриперемещенное лицо),
  • обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ в электронной форме

  1. С помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Действие) подать заявку.
  2. Далее обратитесь в центр административных услуг по месту нахождения, чтобы получить справку в бумажной форме.
  3. С этой справкой обращается в управление ПФУ в районе фактического места жительства для возобновления пенсионных выплат.

Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ лично

Обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.

В заявлении о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица необходимо указать:

  • фамилия, имя и отчество;
  • гражданство;
  • дата и место рождения;
  • пол;
  • сведения о малолетних, несовершеннолетних внутренне перемещенных лиц, прибывших вместе с ним (при необходимости);
  • сведения о законных представителях, сопровождающих малолетнего ребенка, недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена;
  • сведения о зарегистрированном и фактическом месте жительства;
  • адрес, по которому с лицом может осуществляться официальная переписка или вручаться официальная корреспонденция, и контактный номер телефона;
  • обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;
  • уведомление лица о непричастности к совершению преступлений или соучастии в преступлениях;
  • сведения о жилищных, социальных, медицинских, образовательных и других нуждах;
  • сведения о наличии инвалидности и потребности в технических и других средствах реабилитации;
  • сведения о месте обучения/воспитания ребенка (наименование заведения);
  • сведения о трудоустройстве, образовании, специализации профессионального образования, должности, профессии.

За какой период можно получить пенсию

Напомним, если пенсионер не может получить пенсию физически в отделении "Укрпочты", то выплаты будут накапливаться на его счету в течение шести месяцев.

Что касается современных реалий, то в Пенсионном фонде отмечают, что все выплаты, которые пенсионеры не смогли получить вовремя в течение войны, будут сохранены. Если пенсионеры не могут выехать на безопасную территорию, то получат выплаты как можно скорее после деоккупации,
– рассказала адвокатеса Монастырская.