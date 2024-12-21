Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международный валютный фонд и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Что известно о новом транше он МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). И уже в ближайшее время Украина получит транш объемом около 1,1 миллиарда долларов США.

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета. Таким образом сумма общих выплат Украине по этой программе с начала ее действия увеличится до около 9,8 миллиарда долларов.

Фонд в свою очередь отметил необходимость сохранения темпов реформ, в частности относительно внутренних доходов в сфере мобилизации, для макроэкономической стабильности и восстановления фискальной устойчивости.

Экономика остается устойчивой, что отражает способность домохозяйств и компаний к адаптации, однако риски растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре и напряженности на рынке труда. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств имеет ключевое значение для своевременного реагирования,

– заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Справочно. Программа расширенного финансирования (EFF) для Украины от МВФ действует с 2023 года и рассчитана до 2027 года. Общий объем программы достигает 15,6 миллиардов долларов США.

Напомним, предыдущий транш в размере 1,1 миллиарда долларов Украина получила в конце октября этого же года. Средства направили на покрытие важных бюджетных расходов, не связанных с военными потребностями.