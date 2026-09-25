Пенсию могут урезать на 20% и более: кому грозят удержания

Часть украинских пенсионеров может получать меньшие выплаты из-за задолженностей, переплат или пребывания на полном государственном содержании. В зависимости от причины удержания могут составлять 20, 50 и даже 75% пенсии.

Кому могут уменьшить пенсию на 20%

Одним из оснований для таких удержаний является переплата пенсии. Она может возникнуть, например, если пенсионер не сообщил в Пенсионный фонд о трудоустройстве или открытии ФЛП.

В таком случае излишне полученные средства могут удерживаться из пенсии. По информации Пенсионного фонда, размер таких удержаний обычно не превышает 20% ежемесячной выплаты.

Важно! Если переплата возникла по ошибке самого Пенсионного фонда, вопрос о возврате средств рассматривается с учетом обстоятельств ее возникновения.

За какие долги могут удерживать до 50% пенсии

В некоторых случаях с пенсии могут взыскивать до половины ежемесячной выплаты. Это касается, в частности, алиментов, возмещения ущерба в связи с увечьем или смертью потерпевшего, а также других предусмотренных законом взысканий.

Обратите внимание! Такие отчисления производятся в соответствии со статьей 70 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Кому выплачивают только 25% пенсии

Отдельные правила предусмотрены для пенсионеров, находящихся на полном государственном иждивении – например, в пансионатах или интернатах.

В таких условиях человеку выплачивают 25% назначенной пенсии, а остальные средства направляют на содержание в учреждении.

Сколько пенсии должно остаться после вычетов

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. Однако эту сумму не стоит воспринимать как универсальную гарантию для всех случаев удержания: порядок и пределы отчислений зависят от их основания.

Если пенсионер заметил, что выплата уменьшилась, стоит обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину. Прежде всего нужно проверить, на основании какого решения производятся удержания, какую сумму взимают и как ее рассчитали.

В случае переплаты также стоит уточнить, почему она возникла и какой порядок ее возврата предусмотрен в конкретной ситуации.

К слову, у пенсионеров могут забрать половину пенсии. Однако для такого удержания должно быть решение суда или постановление. Такие санкции преимущественно применяют к должникам по алиментам, а также для возмещения убытков от хищения имущества или причиненного увечья.