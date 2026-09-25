Кому можуть зменшити пенсію на 20%

Однією з підстав для таких відрахувань є переплата пенсії. Вона може виникнути, наприклад, якщо пенсіонер не повідомив Пенсійний фонд про працевлаштування чи відкриття ФОП.

У такому разі надміру отримані кошти можуть утримувати з пенсії. За інформацією Пенсійного фонду, розмір таких відрахувань зазвичай не перевищує 20% щомісячної виплати.

Важливо! Якщо переплата виникла через помилку самого Пенсійного фонду, питання повернення коштів розглядають з урахуванням обставин її виникнення.

За які борги можуть утримувати до 50% пенсії

У деяких випадках із пенсії можуть стягувати до половини щомісячної виплати. Це стосується, зокрема, аліментів, відшкодування шкоди через каліцтво або смерть потерпілого та інших передбачених законом стягнень.

Зверніть увагу! Такі відрахування проводять відповідно до статті 70 Закону України "Про виконавче провадження".

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Кому виплачують лише 25% пенсії

Окремі правила передбачені для пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні, наприклад, у пансіонатах чи інтернатах.

За таких умов людині виплачують 25% призначеної пенсії, а решту коштів спрямовують на утримання в закладі.

Скільки пенсії мають залишити після відрахувань

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Однак цю суму не варто сприймати як універсальну гарантію для всіх випадків стягнення: порядок і межі відрахувань залежать від їхньої підстави.

Якщо пенсіонер помітив, що виплата зменшилася, варто звернутися до Пенсійного фонду й з'ясувати причину. Насамперед потрібно перевірити, на підставі якого рішення проводять утримання, яку суму стягують і як її розрахували.

У разі переплати також варто уточнити, чому вона виникла та який порядок її повернення передбачений у конкретній ситуації.

До слова, у пенсіонерів можуть забрати половину пенсії. Проте, для такого відрахування має бути рішення суду чи постанова. Такі санкції переважно застосовують до боржників з аліментів, а також для відшкодування збитків від розкрадання майна чи завданого каліцтва.