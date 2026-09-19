Ловушка перерасчета: почему после смены вида пенсии выплаты могут уменьшиться

Многие украинцы надеются увеличить свои ежемесячные доходы, подавая заявление об изменении статуса выплат. Однако вместо ожидаемой надбавки некоторые с удивлением обнаруживают на счете гораздо более скромную сумму.

Почему после смены вида пенсии выплата может не увеличиться

Переход с одного вида пенсии на другой не всегда означает автоматическое увеличение выплаты. Причина заключается в специфических особенностях, по которым Пенсионный фонд применяет показатель средней зарплаты при таком переводе, объясняет ведомство.

При первоначальном назначении пенсии ПФУ учитывает показатель средней зарплаты в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения. Для пенсий, назначенных в 2026 году, этот показатель составляет 17 482,87 гривны. В дальнейшем он используется вместе с индивидуальными коэффициентами заработка и страхового стажа для расчета выплаты.

Интересно! В то же время при переходе, например, с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту речь идет именно о переводе с одного вида пенсии на другой. В таком случае ПФУ, как правило, использует показатель средней зарплаты, который применялся при первоначальном назначении пенсии.

Поэтому, если пенсия была назначена несколько лет назад, для расчета может применяться значительно более низкий показатель средней зарплаты, чем тот, который действует в 2026 году. Именно из-за этого после смены вида пенсии ожидаемое повышение выплаты может оказаться меньшим или вообще не произойти.

Когда переход на пенсию по возрасту может быть выгоднее

Отдельные правила предусмотрены для пенсионеров, которые после назначения пенсии по инвалидности продолжали работать.

Если после назначения пенсии человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, при переходе на пенсию по возрасту могут применяться условия, предусмотренные для нового назначения пенсии.

В частности, это может повлиять на показатель средней зарплаты, который используется в формуле расчета.

Именно поэтому перед сменой вида пенсии стоит сначала получить в Пенсионном фонде предварительный расчет. Пенсионеру целесообразно сравнить действующий размер выплаты с суммой, которая может быть назначена после перехода, а также уточнить, какой показатель средней зарплаты будет применяться в каждом конкретном случае.

Что решения относительно перерасчетов принимались ранее

Напомним, что вопрос выбора наиболее выгодной пенсии часто возникает и в других жизненных ситуациях. Как уже сообщалось, после смерти одного из супругов вдовц или вдова имеют право перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Однако такой переход не происходит автоматически и выгоден только в том случае, если у умершего был значительно больший стаж и заработок. Кроме того, работающие пенсионеры, накопившие 24 месяца стажа, могут не ждать апрельской автоматической индексации, а лично подать заявление на перерасчет, чтобы выплаты увеличились сразу.