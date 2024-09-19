Как получить пенсию в Украине, и за рубежом

Получение пенсии в Украине и за рубежом является актуальным вопросом для многих граждан, которые планируют или уже проживают за пределами страны. В соответствии с законодательством, такие пенсионеры могут продолжать получать выплаты даже за рубежом.

Пенсия в Украине и за рубежом

Украинское законодательство позволяет получать пенсию гражданам Украины, которые проживают за пределами страны и достигли там пенсионного возраста. Однако, для этого нужно выполнить ряд условий. В частности, оформить пенсию дистанционно, как сообщают в ПФУ.

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Дело в том, что между Украиной и многими другими странами существуют соглашения о социальном обеспечении, которые могут упростить процесс получения пенсии из обеих стран. Эти соглашения позволяют согласовывать требования по стажу, условий для получения пенсий и других аспектов, которые могут быть важными для лиц, которые имеют право на пенсию в нескольких странах.

Заметьте! В то же время граждане, работающие за рубежом, обычно платят взносы в пенсионные фонды той страны, где они работают. После выхода на пенсию такие лица имеют право на пенсионные выплаты в соответствии с законодательством этой страны.

Будет ли засчитываться страховой стаж приобретенный в другой стране

У Минсоцполитики также сообщили, что при определении права на пенсию в Украине будет учитываться страховой стаж, приобретенный в других странах, даже если с этими странами не заключены соглашения о пенсионном обеспечении.

Важно! Для расчета размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине, а также стаж работы, приобретенный до 1 января 2024 года. Время выхода на пенсию будет учитывать как украинский, так и зарубежный стаж.