Какую зарплату учитывают при исчислении пенсии

В Украине заработная плата (доход) для исчисления пенсии учитывается за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

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Однако, если пенсионер хочет и имеет справку о заработной плате, первичными документами для исчисления пенсии также может учитываться зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Напомним! Заплата, которая начислялась лицу с 1 июля 2000 года, учитывается только по данным, которые находятся в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.